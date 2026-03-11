Sorin Grindeanu i-a amenințat pe parlamentarii AUR veniți în Parlament cu vuvuzele că le va tăia salariile

Mai mulți parlamentari AUR au venit miercuri, 11 martie, cu vuvuzele şi au întrerupt discursurile în plenul comun convocat pentru scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan privind dislocarea de capabilităţi ale SUA în România.

„Atunci când lucrurile au degenerat, am oprit dezbaterile, am supus la vot oprirea acestor dezbateri şi am trecut la votul efectiv. Asta nu înseamnă că cei care au încălcat regulamentul vor rămâne nepedepsiţi, pentru că există în regulament diverse pedepse, pe care n-am nicio ezitare să le aplic, pornind inclusiv de la reducerea indemnizaţiei şi toate lucrurile pe care le ştiţi. Asemenea comportamente, din punctul meu de vedere, nu-şi au locul”, a precizat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că încearcă să dea cuvântul tuturor grupurilor reprezentate în Parlament, aşa cum este şi regulamentar, dar câteodată se depăşeşte cadrul regulamentului.

Proiectul de hotărâre, prin care Parlamentul ia act de scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan, referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane a fost adoptat de plenul comun, cu 272 de voturi „pentru” şi 18 voturi „împotrivă”, 5 abţineri şi doi parlamentari nu au votat.