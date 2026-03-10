George Simion, Nicușor Dan și Ilie Bolojan conduc în topul încrederii românilor în politicieni

Pe primele locuri la capitolul încredere sunt președintele AUR, George Simion, urmat de președintele României, Nicușor Dan, și de premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Mai exact, 34,3% dintre respondenți susțin că au încredere în Simion, 27.6% în Dan și 25.1% în Bolojan. Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta (20.9%), Ciprian Ciucu (15.7%) și Dominic Fritz (14.9%). La polul opus, numai 12% dintre români au încredere în Sorin Grindeanu, iar 7.8% în Dan Dungaciu.

În clasamentul notorietății conduce George Simion (98.8%), urmat de Nicușor Dan (98.6%) și Ilie Bolojan (98.2%). Apoi urmează Victor Ponta (97.8%), Sorin Grindeanu (82.7%), Ciprian Ciucu (63,1%), Dominic Fritz (59%) și Dan Dungaciu (25%).

Așa arată sondajul Inscop pe luna martie în privința încrederii și a notorietății politicienilor

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie. Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului, iar datele au fost culese prin metoda CATI, adică interviuri telefonice, pe un eșantion considerat reprezentativ de 1.100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%, susțin autorii sondajului.

Coaliția stă pe un butoi de pulbere după atacurile PSD la Bolojan

Rezultatele sondajului vin într-un context politic tensionat și complicat, în care PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan. Mai exact, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Mai mult, Libertatea a anunțat pe 19 ianuarie că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, s-a revoltat față de măsurile luate de Bolojan contra celor vulnerabili și i-a cerut șefului său de partid într-o ședință la Vila Lac să corecteze două măsuri luate de Guvern. Este vorba despre eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici și a pacienților oncologici și eliminarea prevederilor care permit reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Apoi, pe 2 februarie, Bolojan a fost contestat de încă un prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, și a fost blocat la votul pentru demiterea unor șefi de filiale.

Mai amintim că, potrivit acordului politic semnat pe 23 iunie 2025, PNL dă premierul în perioada iunie 2025-aprilie 2027, iar PSD va prelua conducerea Guvernului între aprilie 2027-decembrie 2028.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE