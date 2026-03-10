George Simion, Nicușor Dan și Ilie Bolojan conduc în topul încrederii românilor în politicieni

Pe primele locuri la capitolul încredere sunt președintele AUR, George Simion, urmat de președintele României, Nicușor Dan, și de premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Mai exact, 34,3% dintre respondenți susțin că au încredere în Simion, 27.6% în Dan și 25.1% în Bolojan. Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta (20.9%), Ciprian Ciucu (15.7%) și Dominic Fritz (14.9%). La polul opus, numai 12% dintre români au încredere în Sorin Grindeanu, iar 7.8% în Dan Dungaciu.

În clasamentul notorietății conduce George Simion (98.8%), urmat de Nicușor Dan (98.6%) și Ilie Bolojan (98.2%). Apoi urmează Victor Ponta (97.8%), Sorin Grindeanu (82.7%), Ciprian Ciucu (63,1%), Dominic Fritz (59%) și Dan Dungaciu (25%).

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Așa arată sondajul Inscop pe luna martie în privința încrederii și a notorietății politicienilor

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie. Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului, iar datele au fost culese prin metoda CATI, adică interviuri telefonice, pe un eșantion considerat reprezentativ de 1.100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%, susțin autorii sondajului.

Coaliția stă pe un butoi de pulbere după atacurile PSD la Bolojan

Rezultatele sondajului vin într-un context politic tensionat și complicat, în care PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan. Mai exact, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Apoi, pe 26 ianuarie, și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan. Iar pe 8 februarie, Thuma, care niciodată nu a vorbit public până în acest an, a recunoscut că el dă direcția în PNL și ia deciziile importante: a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la Președinție în 2024, dar Bolojan l-a refuzat și i-a recomandat pe Geoană sau Lasconi. În plus, Thuma și-a acuzat șeful că USR-izează partidul.

Mai mult, Libertatea a anunțat pe 19 ianuarie că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, s-a revoltat față de măsurile luate de Bolojan contra celor vulnerabili și i-a cerut șefului său de partid într-o ședință la Vila Lac să corecteze două măsuri luate de Guvern. Este vorba despre eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici și a pacienților oncologici și eliminarea prevederilor care permit reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Apoi, pe 2 februarie, Bolojan a fost contestat de încă un prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, și a fost blocat la votul pentru demiterea unor șefi de filiale.

Mai amintim că, potrivit acordului politic semnat pe 23 iunie 2025, PNL dă premierul în perioada iunie 2025-aprilie 2027, iar PSD va prelua conducerea Guvernului între aprilie 2027-decembrie 2028.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Apariție-surpriză la mormântul lui Gabriel Cotabiță! Cine este femeia care a aprins lumânări și i-a adus flori: ”Am refuzat să cred cu adevărat realitatea...”
Viva.ro
Apariție-surpriză la mormântul lui Gabriel Cotabiță! Cine este femeia care a aprins lumânări și i-a adus flori: ”Am refuzat să cred cu adevărat realitatea...”
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
„Viața mea sunt copiii!” Paula Herlo, despre echilibrul dintre anchete și rolul de mamă. Cum arată echipa cu soțul ei, Cristian Leonte, și ce pasiuni au copiii lor
Tvmania.ro
„Viața mea sunt copiii!” Paula Herlo, despre echilibrul dintre anchete și rolul de mamă. Cum arată echipa cu soțul ei, Cristian Leonte, și ce pasiuni au copiii lor

Alte știri

Ploșnițe la un liceu renumit din București: părinții acuză că dezinsecția a fost făcută necorespunzător: „Copiii se tem să mai stea în bănci. Un elev a plecat cu o ploșniță pe geacă”
Știri România 10:31
Ploșnițe la un liceu renumit din București: părinții acuză că dezinsecția a fost făcută necorespunzător: „Copiii se tem să mai stea în bănci. Un elev a plecat cu o ploșniță pe geacă”
Un turist a urcat pe munte în pantofi și a rămas desculț în zăpada de jumătate de metru: „Doamne ferește, unii sunt sinucigași”
Știri România 10:00
Un turist a urcat pe munte în pantofi și a rămas desculț în zăpada de jumătate de metru: „Doamne ferește, unii sunt sinucigași”
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Dragoş Pătraru își pregătește revenirea în televiziune. La ce post TV s-ar putea vedea „Starea Nației”: „Începerea negocierilor”
Stiri Mondene 11:15
Dragoş Pătraru își pregătește revenirea în televiziune. La ce post TV s-ar putea vedea „Starea Nației”: „Începerea negocierilor”
Chefi la cuțite 2026. Tensiunile au atins cote maxime. Richard Abou Zaki și-a ieșit din minți și a părăsit platoul
Stiri Mondene 10:36
Chefi la cuțite 2026. Tensiunile au atins cote maxime. Richard Abou Zaki și-a ieșit din minți și a părăsit platoul
Parteneri
Puțini și-l imaginează așa! Imaginea de colecție cu Andrei Aradits „la mina de talent” a ieșit la iveală. Cum arăta fostul jurat de la „Te cunosc de undeva” când era doar un puști echipat de explorator și ce detaliu l-a dat de gol imediat
TVMania.ro
Puțini și-l imaginează așa! Imaginea de colecție cu Andrei Aradits „la mina de talent” a ieșit la iveală. Cum arăta fostul jurat de la „Te cunosc de undeva” când era doar un puști echipat de explorator și ce detaliu l-a dat de gol imediat
Cum va fi vremea de Florii. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
ObservatorNews.ro
Cum va fi vremea de Florii. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Libertateapentrufemei.ro
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Parteneri
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
GSP.ro
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax.ro
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața