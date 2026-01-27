Hubert Thuma își intensifică criticile la adresa lui Bolojan și scoate un video vechi cu premierul: „Ce spunea în 2017”

„În aceste zile, în spațiul public se discută intens despre Bugetul de stat pe 2026. Pentru administrațiile publice locale, așteptările mele, ca președinte al Consiliului Județean Ilfov, sunt aceleași ca ale primarilor și președinților de consilii județene din toată țara: Claritate în privința transferurilor de la bugetul de stat către comunități și continuitate pentru investițiile începute. Nu ne dorim ca sumele produse în comunitățile noastre să fie „confiscate” de bugetul central/de stat și nu vrem să avem mai puțină autonomie locală”, a scris Thuma pe Facebook.

Șeful CJ Ilfov a scos la lumină imagini cu actualul premier pe vremea când era primar la Oradea în al treilea mandat. Bolojan spunea atunci că este forțat să mărească impozitele „datorită confiscării banilor orașului Oradea de către Guvernul României”. Executivul era condus la acel moment de PSD.

„Cum spunea și domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea: Administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, a explicat Thuma.

Liberalul a precizat apoi că în cazul Ilfovului situația este și mai complexă: „Regiunea București-Ilfov funcționează ca un singur organism economic și social, dar este finanțată printr-un mecanism fiscal depășit, care a creat un dezechilibru structural: Ilfovul suportă costuri metropolitane (școli, creșe, spitale, drumuri, apă-canal, mediu) pentru o populație în creștere accelerată, confirmată chiar de datele Eurostat la nivel european, în timp ce o parte majoră din resursa fiscală asociată veniturilor rezidenților săi ajunge în București, prin regula colectării Impozitului pe Venit la sediul angajatorului sau la punctul de lucru al acestuia”.

Thuma a adăugat că Ilfovul trebuia să primească anul trecut, conform Legii bugetului de stat, 1,5% din impozitul pe venit global repartizat Primăriei Capitalei, dar de fapt a primit doar 100 de milioane de lei.

„Soluția? De principiu, sunt de acord cu Primarul General Ciprian Ciucu privind nevoia unui buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov. Până la reorganizarea administrativ-teritorială, ar fi corect să existe un buget total București-Ilfov, iar repartizarea IVG între cele două entități să se facă proporțional cu populația. Într-un astfel de model, Ilfovul ar trebui să primească cel puțin de 5 ori mai mult din impozitul pe venit global decât în 2025”, a completat șeful CJ Ilfov.

„În plus, să se știe: Fără un Ilfov funcțional, Bucureștiul se va sufoca în trafic, deșeuri și ineficiență. Menținerea actualului cadru de finanțare este o alegere politică ce favorizează un model administrativ falimentar în București, în detrimentul unei dezvoltări moderne în Ilfov”, a conchis el.

Aceasta este a doua oară în ianuarie când Hubert Thuma, lider foarte influent în PNL, vorbește despre nemulțumirile sale, deși preferă să stea în umbră și să nu comenteze deciziile din partid. Prima dată a fost pe 9 ianuarie, când a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale.

Libertatea a scris de mai multe ori că Hubert Thuma este un adversar al actualului președinte al PNL, Ilie Bolojan. De altfel, au existat numeroase episoade în care Thuma și-a impus punctul de vedere în partid.

De exemplu, Thuma s-a implicat și l-a impus pe Crin Antonescu drept candidatul PSD-PNL la alegerile prezidențiale din luna mai 2025. Mai mult, Thuma nu l-a dorit pe prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu drept candidat al partidului la alegerile de la Primăria Capitalei din decembrie 2025, ci pe Stelian Bujduveanu, dar atunci a avut câștig de cauză Bolojan.

