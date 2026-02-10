Aflat la prezidiu, la un scaun distanță de Bolojan, Grindeanu i-a transmis câteva mesaje subtile premierului. De exemplu, șeful PSD a spus că este de acord cu propunerea lui Kelemen Hunor, de reducere a taxelor și impozitelor locale, după ce Guvernul Bolojan a instaurat această măsură la începutul anului.

„Rezonez cu mare parte din propunerile venite dinspre UDMR pe care le-am văzut cu toţii. Tocmai de aceea aş vrea azi, aici, dacă vom putea, să facem un exerciţiu de sinceritate, să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste. Să vorbim deschis despre elefanţii din încăpere”, a spus Grindeanu

Știţi foarte bine că în ultima perioadă s-a încercat cu bună ştiinţă şi aproape prin toate mijloacele diabolizarea primarului din România. Dacă nu eşti dintr-o localitate, ai miliarde de la buget, aproape de fiecare dată eşti prezentat a fi incapabil, eşti angajator de pile sau amante, eşti unul dintre cei care vrei să iei fonduri de la bugetul de stat ca să le furi. Această diabolizare în corpore este doar o minciună care exprimă un populism ieftin. Președintele PSD, Sorin Grindeanu:

El a precizat însă că restructurările din primării, decise de Guvernul Bolojan, sunt necesare, dar numai acolo unde se impune: „Restructurările sunt absolut necesare acolo unde schemele au fost supraîncărcate, dar majoritatea dintre dumneavoastră cred că deja aţi luat măsurile despre care vorbeam mai devreme şi aţi făcut reducerile pe care le puteaţi face. Nu puteam fi de acord noi cu tăierile aşa, pauşal care dădeau bine pe hârtie”.

În final, Grindeanu a susținut că nimeni nu se va atinge de banii comunelor: „Un alt lucru important pe care ţin să-l spun este, şi îl spun ferm, nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor. Şi, din discuţiile pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, punctul nostru de vedere a fost înţeles”.

La finalul discursului în care l-a atacat pe Bolojan, un primar din sală i s-a adresat lui Grindeanu: „O remarcă din perspectiva unui independent. Eu nu mă întâlnesc cu dumneavoastră la nicio reuniune în judeţe. Tot ce aţi spus dumneavoastră e, sigur, pe placul tuturor din sală. Dar dacă v-ar fi întrebat colegii mei primari: «Păi bine mă, nu-ţi plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?»”.

Sorin Grindeanu i-a replicat: „Mare parte din măsurile de care am vorbit or să vină. Avem vreun buget aprobat acum şi nu ştiu eu? Avem pachetul de administraţie aprobat şi nu ştiu eu, domnule preşedinte? Sunt anumite lucruri care ţin de impozitele şi taxele locale şi, aşa cum v-am spus, sunt lucruri care pot fi corectate”.

Simultan cu adunarea primarilor de la Parlament, angajații din peste 1.500 de primării au făcut o grevă de avertisment, nemulțumiți de proiectul de reformă privind administraţia locală şi centrală. În acest context, Bolojan a cerut în premieră reorganizarea administrativ-teritorială, adică o comasare a localităților mici.

Amintim că președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat pe 3 februarie că premierul Bolojan trebuie să revină și să scadă taxele și impozitele cu până la 50 la sută, motivând că „nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”. El a precizat că a discutat cu șeful Guvernului, iar Bolojan a cerut timp să se gândească și să analizeze propunerea împreună cu Ministerul de Finanțe.

