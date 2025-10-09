„La exterior, avem SAB Arena, unde, de marți până joi, avem îndemânare auto, avem demonstrații făcute de Titi Aur, demonstrații făcute de un pilot de Tesla, pe șase mașini. Va arăta publicului cum se comportă o mașină electrică din punct de vedere sportiv. De asemenea, vineri, sâmbătă și duminică vom avea drifturi, cu piloți consacrați români și nu numai”, a declarat Sorin Rădăcineanu.

Interviul complet poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

