Două persoane au murit și alte zeci au ajuns la spital

Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că producătorul Chavegrand a retras zeci de loturi de brânzeturi, atât din lapte de vacă, cât și de capră, pasteurizat. Măsura a fost luată după ce s-a stabilit o posibilă legătură între produsele companiei și cazurile de îmbolnăvire.

Brânzeturile retrase includ sortimente populare precum camembert și brie. Acestea au fost comercializate până pe 9 august, atât în Franța, cât și în străinătate, sub diverse mărci.

Chavegrand, o companie de familie, furnizează brânzeturi pentru mari lanțuri de supermarketuri precum Leclerc, Carrefour și Auchan.

Ca măsură de precauție, Chavegrand a închis linia de producție veche unde au fost fabricate produsele suspecte. Compania a asigurat că brânzeturile aflate în prezent pe rafturi sunt sigure pentru consum.

Ce este listerioza și ce simptome are

Listerioza, cauzată de bacteria Listeria, poate avea simptome asemănătoare gripei, incluzând greață și diaree. În cazuri grave, poate provoca infecții ale sângelui și creierului. Grupele de risc includ nou-născuții, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu imunitate scăzută.

Cazurile identificate au apărut începând din iunie, afectând persoane cu vârste între 34 și 95 de ani. Una dintre victime avea afecțiuni medicale preexistente.

Autoritățile franceze continuă investigațiile și monitorizează situația pentru a preveni răspândirea infecției.

