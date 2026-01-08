Orașul se confruntă cu cel mai puternic val de căldură de la vara anului 2019–2020

Temperaturile ridicate sunt obișnuite în Marble Bar, unde recordul absolut de temperatură a fost de 49,3°C, în decembrie 2023. De la începutul anului 2026, orașul nu a înregistrat nicio temperatură diurnă sub 42°C, iar miercuri, termometrele au indicat peste 47°C, relatează Daily Mail.

„Ne confruntăm cu asta șase, șapte luni pe an – este greu. Majoritatea localnicilor se adaptează – merg până la magazinul general cu pălărie și sticlă de apă. Secretul e să te odihnești bine noaptea, să dormi șase-șapte ore într-un mediu răcoros, și poți face față zilei”, conform coordonatorului Centrului de Resurse Comunitare din Marble Bar, Bazz Harris.

Istoric, orașul a rezistat unor perioade extreme, inclusiv 26 de zile consecutive cu temperaturi de peste 43°C în vara anului 2022, și un val de căldură în 1923–1924, când au fost 160 de zile consecutive cu temperaturi de peste 37,8°C (100°F).

„Avem șase generații de oameni care au numit acest loc acasă, dar pentru cei nou-veniți, cum sunt eu și ceilalți care conduc afaceri aici, e diferit. E greu să păstrezi personalul. Când au parte de 12–15 zile consecutive de peste 40°C, îți dai seama rapid cine va rămâne și cine va pleca”, a mai spus Harris.

Căldura extremă afectează și infrastructura locală, inclusiv drumurile

„Camioanele încărcate cu patru remorci pline de minereu de fier chiar topesc asfaltul și distrug drumul. E incredibil să vezi asta … drumurile chiar se topesc, aceasta este o realitate”, a spus Harris.

What life is life in Australia's hottest town - where roads MELT as temperatures soar past 47C https://t.co/NAbFyQDrmF — Daily Mail (@DailyMail) January 7, 2026

Situația nu este singulară. În Port Augusta, Australia de Sud, situat la capătul Golfului Spencer, temperaturile au atins 46°C miercuri, cu prognoze de 47°C joi și 44°C vineri. Linley Shine, primarul orașului, afirmă că locuitorii sunt obișnuiți cu condițiile extreme.

„Dacă mă urc acum în mașină și merg prin oraș, zona principală de afaceri ar fi foarte, foarte liniștită, pentru că oamenii știu cum să se pregătească pentru astfel de evenimente”.

Orașul, cunoscut ca fiind cel mai arid din cel mai arid stat al celui mai arid continent, se confruntă anual cu fenomene extreme. Un semn distinctiv al căldurii intense este impactul asupra drumurilor.

„Este foarte, foarte comun să vedem bitumul topindu-se – le numesc drumuri care sângerează. Comunitatea noastră este foarte obișnuită cu asta, se întâmplă în fiecare an. Cel mai important este să avem grijă de persoanele vulnerabile și să le verificăm, lucru pe care comunitatea noastră îl face foarte bine”, a spus Shine.

În 2018, Australia a fost luată cu asalt de „un val de căldură extremă” în perioada dintre Crăciun și Revelion, astfel că multe persoane au ales plajele pentru a se răcori.



