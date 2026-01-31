De la magazin de proximitate la atracție turistică

În Japonia, turiștii nu mai pleacă doar cu magneți sau brelocuri. Unul dintre cele mai căutate suveniruri vine dintr-un loc la care puțini s-ar fi gândit: magazinul alimentar de la colț. O pereche de șosete simple, cu dungi albastre și verzi, vândute cu aproximativ 2 dolari, a devenit obiect de cult pentru vizitatorii străini, potrivit CNN.

Scenele par desprinse dintr-un muzeu: grupuri de turiști intră ordonat, pun întrebări, fotografiază rafturile și cumpără suveniruri. Doar că nu sunt într-un templu, ci într-un konbini, adică un magazin alimentar japonez.

Unul dintre cele mai populare este FamilyMart, al doilea cel mai mare lanț de magazine de proximitate din Japonia. FamilyMart are peste 16.000 de magazine în țară și alte mii în Asia.

Se oferă tururi ghidate prin magazine alimentare

Ideea tururilor prin konbini aparține lui Serkan Toso, fondatorul platformei byFood. Inspirat de valul de videoclipuri de pe TikTok și Instagram, în care turiștii testează gustări japoneze, el a transformat magazinele alimentare într-o experiență turistică.

Ghidul Ryo Ito îi plimbă pe vizitatori prin mai multe konbini, explicând ce cumpără japonezii zilnic și cum aceste spații sunt legate de viața de zi cu zi. Pentru localnici, e normal să intre de mai multe ori pe zi. Pentru turiști, este o incursiune directă în cultura japoneză.

Pe lângă onigiri, sendvișuri cu ou sau celebrul pui prăjit Famichiki, vizitatorii caută combinații amuzante de produse, numite arenji, remixuri devenite virale pe rețelele sociale. Dar adevărata surpriză nu este mâncarea.

Șosetele care au devenit fenomen

În 2021, FamilyMart a lansat propria linie de haine, Convenience Wear, sub coordonarea designerului japonez Hiromichi Ochiai. Piesele sunt simple: tricouri, lenjerie și, mai ales, șosete.

Șosetele albe, cu dungi albastre și verzi, costă 390 de yeni, adică aproximativ 2 dolari. Sunt unisex, fără logo vizibil, realizate din materiale cu proprietăți antibacteriene și vândute într-un ambalaj reutilizabil. Succesul a fost neașteptat. Potrivit revistei Monocle, citată de CNN, în primul an s-au vândut peste 1,4 milioane de perechi.

De ce sunt atât de căutate șosetele de 2 dolari

Pentru mulți turiști, șosetele FamilyMart sunt mai mult decât un obiect ieftin. Sunt discrete, ușor de purtat și recunoscute doar de cei „care știu”. Un producător CNN Style spune că tocmai lipsa logo-ului le face speciale: „Dacă cineva întreabă dacă sunt șosete FamilyMart, e un început perfect de conversație”.

În timp, FamilyMart a lansat și alte culori, colaborări cu personaje din cultura pop și ediții limitate, care dispar rapid de pe rafturi.

Pentru turiștii occidentali, obișnuiți cu supermarketuri uriașe, konbini-urile japoneze sunt o revelație. Spații mici, ordonate, curate, unde găsești exact ce ai nevoie, iar o pereche de șosete de 2 dolari a devenit, fără să-și propună asta, unul dintre cele mai populare suveniruri din Japonia.

