  • Emma Coronel lucrează la un serial despre viața soțului său și intenționează să scrie o carte despre experiențele din închisoare, continuând să atragă atenția presei internaționale.
  • În timp ce el „El Chapo”, 69 de ani, este încarcerat pe viață pentru trafic de droguri, soția lui și-a cerut iertare victimelor pentru trecutul său tumultuos.
  • Deși despărțită acum de cel considerat cel mai mare traficant de droguri din Europa, Coronel rămâne o figură controversată, balansând între trecutul său întunecat și noua viață.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Secrete de frumusețe și viață luxoasă

Emma Coronel Aispuro, soția fostului lider al cartelului Sinaloa, Joaquin „El Chapo” Guzmán, a renunțat la trecutul său tumultuos pentru a deveni influencer pe rețelele de socializare.

Fostul model, care a ieșit din închisoare în 2023 după ce a ispășit o pedeapsă de mai puțin de trei ani pentru trafic de droguri și spălare de bani, este acum activă pe Instagram, unde își împărtășește secretele de frumusețe și publică imagini din viața sa luxoasă.

În prezent, Emma Coronel este urmărită de peste 592.000 de oameni și este consultant pentru un serial TV despre viața soțului său, „văzută prin ochii mei”.

S-a căsătorit cu baronul drogurilor în ziua în care a împlinit 18 ani

De asemenea, fostul model, care s-a căsătorit cu El Chapo chiar de ziua ei de 18 ani, intenționează să scrie o carte despre experiențele sale din închisoare.

Ea a fost arestată în 2021, pe Aeroportul internațional Dulles din Washington pentru acuzații de trafic de droguri, dar și pentru că ar fi fost implicată în renumitele evadări ale soțului său dintr-o închisoare din Mexic.

Potrivit procurorilor, Coronel Aispuro era la curent cu traficul masiv de cocaină și heroină și a fost acuzată că servea drept intermediar și transmitea mesajele cartelului către Guzman și invers când acesta era în închisoare în Mexic.

Cu mijlocirea ei, El Chapo a continuat să-și dirijeze afacerile din spatele gratiilor. În plus, a ajutat la organizarea „șantierului” pentru construirea tunelului de aproape 1,5 kilometri săpat sub închisoarea de maximă securitate Altiplano, în 2016. Guzman a fost prins și băgat la închisoare.

Și-a cerut scuze victimelor soțului ei

După eliberare, ea și-a recunoscut greșelile trecutului său și și-a cerut iertare victimelor soțului său.

Sunt solidară cu cei care au pierdut pe cineva drag, care au suferit!

Coronel și soțul care îi putea fi tată, fiind cu 32 de ani mai în vârstă decât ea, au împreună două fiice, gemene.

  • Ea i-a fost prezentată lui El Chapo când traficantul avea 49 de ani, iar ea numai 17. Tatăl ei, Ines Coronel Barreras, era un locotentent al lui „El Chapo” în cartelul Sinaloa și cel care le-a făcut cunoștință înainte de a merge el însuși la închisoare pentru trafic de droguri și de arme.

„El Chapo”, care are acum 69 de ani, rămâne încarcerat după ce a fost condamnat în 2019 la închisoare pe viață pentru multiple acuzații de trafic de droguri, conspirație la crimă și spălare de bani. A fost extrădat din Mexic în SUA în 2017.

 Emma Coronel Aispuro. Sursa foto: Instagram-therealemmacoronelIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

În cadrul procesului său, fostul său gardian, Isaías Valdez Ríos, a depus mărturie împotriva sa, dezvăluind detalii cutremurătoare despre crimele comise de acesta, inclusiv că își îngropa de vii oponenții din carteluri.

1.200 de tone de cocaină și 26 de asasinate

Considerat cel mai puternic traficant de droguri din lume, Joaquin Guzman a fost găsit vinovat în 2019 pentru un vast trafic de droguri între Mexic şi SUA, precum şi pentru utilizarea ilegală a unei arme de foc şi spălare de bani.

El Chapo a fost condamnat la închisoare pe viaţă, căreia i s-a adăugat o pedeapsă simbolică de 30 de ani de închisoare suplimentari pentru folosirea de arme automate.

„El Chapo” a fost acuzat că a transportat în SUA cel puţin 1.200 de tone de cocaină pe parcursul a 25 de ani.

În timpul procesului, acuzarea a demonstrat că „El Chapo” a comandat sau a comis el însuşi asasinarea a cel puţin 26 de persoane, de multe ori acestea fiind întâi torturate.

Victimele au fost informatori, traficanţi din organizaţii rivale, poliţişti şi colaboratori, chiar membri ai propriei familii.

A criticat regulat condițiile de detenție din SUA, diferite de cele din Mexic, unde primea femei în celulă

Guzman a condamnat regulat condițiile de detenție din închisoarea de maximă securitate Florence, statul Colorado, total diferite de cele din Mexic, unde avea o viață de huzur, cu mâncare aleasă și femei care îi erau aduse în celulă.

Eliberarea Emmei Coronel și transformarea sa într-un influencer au atras atenția presei internaționale, mai ales că Ismael „El Mayo” Zambada, cofondatorul cartelului Sinaloa, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru infracțiuni legate de droguri.

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