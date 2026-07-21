A fost arestat în 2024 și a pledat vinovat în 2025

În vârstă de 76 de ani, Zambada a fost unul dintre cei mai importanți colaboratori ai fondatorului cartelului, Joaquín „El Chapo” Guzmán, care execută la rândul său o pedeapsă cu închisoarea pe viață într-un penitenciar de maximă siguranță din statul Colorado.

„El Mayo” a fost arestat pe un aeroport din Statele Unite în iulie 2024. În august 2025, acesta a pledat vinovat pentru mai multe capete de acuzare legate de rolul său în conducerea organizației criminale.

Zambada susține că a fost păcălit de un aliat din cadrul cartelului să urce într-un avion care l-a transportat în Statele Unite, unde a fost predat autorităților americane. În schimbul recunoașterii vinovăției, autoritățile americane au renunțat la solicitarea aplicării pedepsei cu moartea.

Condamnat fără posibilitatea eliberării condiționate

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție al Statelor Unite, judecătorul federal Brian Cogan l-a condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Federal din Brooklyn, New York, pentru rolul său de principal lider al unei organizații criminale continue și pentru infracțiuni de tip racketeering. Procurorul federal pentru Districtul de Est al statului New York, Joseph Nocella Jr., a declarat: „Ismael Zambada Garcia a petrecut aproape patru decenii otrăvind comunitățile americane pentru a obține profituri de miliarde de dolari și ordonând uciderea oricui îi stătea în cale. Astăzi, acel capitol se încheie definitiv”.

De la muncitor agricol la unul dintre cei mai puternici traficanți de droguri din lume. Povestea lui „El Mayo” Zambada

Ajuns la vârsta de 76 de ani, Zambada este considerat ultimul mare reprezentant al vechii generații de lideri ai cartelurilor mexicane. Cunoscut pentru discreția sa și pentru faptul că evita să fie fotografiat, „El Mayo” și-a construit reputația în cadrul cartelului Sinaloa de-a lungul mai multor decenii.

În tot acest timp, el a reușit să evite capturarea de către autorități și a supraviețuit mai multor tentative de asasinat, consolidându-și poziția în una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din lume.

Ismael Zambada s-a născut în 1950 în statul mexican Sinaloa, o regiune muntoasă cunoscută atât pentru agricultura sa, cât și pentru faptul că a dat lumii unii dintre cei mai notorii traficanți de droguri.

Copilăria sa a coincis cu transformarea regiunii într-un important centru pentru cultivarea marijuanei și opiului, iar ulterior într-un punct-cheie pentru tranzitul cocainei provenite din Columbia către Statele Unite. Drumul său infracțional a început în cartelurile Guadalajara și Juárez, unde a colaborat cu Miguel Ángel Félix Gallardo și Amado Carrillo Fuentes, supranumit „Stăpânul Cerurilor”.

Ulterior, împreună cu Joaquín „El Chapo” Guzmán, a pus bazele cartelului Sinaloa în anii 1980 și 1990.

A construit cel mai puternic cartel din lume

Potrivit procurorilor americani, Zambada a avut un rol esențial în mituirea oficialilor, dezvoltarea rețelelor de distribuție a drogurilor în Statele Unite și transferul în Mexic al unor profituri de miliarde de dolari.

Cartelul Sinaloa a devenit astfel cea mai mare organizație de trafic de droguri din lume. În prezent, aceasta se numără printre cele șase grupări criminale mexicane desemnate de administrația președintelui Donald Trump drept organizații teroriste străine.

Acuzat că a ordonat numeroase asasinate

Documentele instanțelor americane îl descriu pe Zambada drept un lider extrem de calculat, dar și deosebit de violent. Anchetatorii susțin că acesta ar fi ordonat inclusiv uciderea propriului nepot, al cărui trup a fost găsit ulterior într-un automobil abandonat pe marginea drumului.

Procurorii îl acuză, de asemenea, că a coordonat „asasinate sistematice” ale unor membri ai cartelului, dar și ale unor polițiști și militari.

Într-un interviu acordat în 2010 revistei mexicane Proceso, unul dintre puținele din cariera sa, Zambada declara că armata mexicană fusese foarte aproape să îl captureze de patru ori. Supranumit „omul cu pălărie”, acesta afirma că se teme mai mult de închisoare decât de moarte și că arestarea sau uciderea sa nu ar schimba fenomenul traficului de droguri din Mexic.

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