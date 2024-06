Timp de luni de zile, diferite grupuri de femei ruse au organizat demonstrații sporadice pentru a exercita presiuni asupra autorităților să le aducă înapoi soții, fiii și frații care au fost mobilizați în urma unui decret al președintelui Vladimir Putin din septembrie 2022.

Una dintre femeile prezente la protestul de luni, care s-a prezentat ca Paulina, a declarat că grupul de 18 femei s-a adunat pentru a face apel personal la noul ministru al apărării, Andrei Belousov.

#Russia 🇷🇺: a small group of wives, mothers and children of Russian soldiers staged a protest in front of the Ministry of Defense in #Moscow against the mobilization for the war in Ukraine.



It took just a couple minutes for the police to show up to scold the women. pic.twitter.com/v41nWYPxg5