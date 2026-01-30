Discuțiile lasă investitorii să analizeze combinațiile dintre explorare spațială, conducerea autonomă și inteligența artificială pentru a determina care dintre acestea au sens.

Producătorul de rachete se află în discuții pentru a fuziona cu xAI înaintea unei oferte publice de succes planificate pentru acest an, a scris Reuters joi.

Combinația ar reuni sub același acoperiș rachetele SpaceX, sateliții Starlink, platforma de socializare X și chatbotul Grok, potrivit unei persoane informate în legătură cu acest subiect și a două documente depuse la autoritățile de reglementare.

Reuters nu a putut determina valoarea, calendarul sau motivul principal al tranzacției.

Concomitent, SpaceX ia în considerare și o fuziune cu producătorul de vehicule electrice Tesla, după cum a scris Bloomberg.

Zilele trecute, în timpul anunțării rezultatelor financiare ale Tesla, Elon Musk a anunțat că societatea va investi două miliarde de dolari în xAI.

xAI ar putea ajunge la Tesla

„Cred că este foarte probabil ca (xAI) să ajungă la una dintre cele două părți”, a declarat Gene Munster, care este partener de conducere la Deepwater Asset Management, investitor în xAI.

Musk, cel mai bogat om din lume, este directorul SpaceX și al companiei de inteligență artificială xAI, care controlează X.

El conduce, de asemenea, Tesla, compania de tuneluri The Boring Co și firma de neurotehnologie Neuralink.

„Viziune ambițioasă”

„Ceea ce este important pentru Elon este să aibă o viziune ambițioasă, pe care o are încă de la început”, a declarat Munster.
O perspectivă convingătoare ar fi ca Tesla să preia xAI, ceea ce ar îmbunătăți planurile producătorului de vehicule electrice în ceea ce privește roboții și mașinile autonome, a spus el.

Joi seara, platforma de previziuni Polymarket a estimat șansele unei fuziuni între SpaceX și xAI până la jumătatea anului la 48%, iar cele ale unei fuziuni între Tesla și xAI la 16%.

Musk, SpaceX, xAI și Tesla nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Prețul acțiunilor Tesla a crescut cu 3% în tranzacțiile după închiderea bursei.

SpaceX vine pe bursă

SpaceX intenționează să se listeze la bursă în cursul acestui an, cu o evaluare probabilă de peste o mie de miliarde de dolari, a scris recent Reuters.

Este cea mai valoroasă companie privată din lume, fiind evaluată recent la 800 de miliarde de dolari într-o vânzare privată de acțiuni.

xAI a fost evaluată la 230 de miliarde de dolari în noiembrie, a raportat Wall Street Journal.

Capitalizarea de piață a Tesla este de 1,4 trilioane de dolari.

Centre de date în spațiu

Pentru SpaceX, o tranzacție masivă ar putea complica oferta publică inițială, dar ar putea da un impuls eforturilor de lansare a centrelor de date pe orbită, un obiectiv cheie în cursa tot mai acerbă în domeniul AI.

xAI rivalizează cu OpenAI, Anthropic, Google și Facebook în domeniul inteligenței artificiale.

Unii acționari Tesla susțin de mult timp reunirea companiilor lui Musk.

Bloomberg a raportat că investitorii au promovat ideea unirii SpaceX și Tesla.

Unirea tuturor companiilor lui Musk

„Musk are prea multe companii separate”, a declarat Dennis Dick, strateg șef de piață la Stock Trader Network. „O teză de risc majoră pentru Tesla este că Musk se extinde prea mult. În calitate de acționar Tesla, aplaud consolidarea suplimentară”, a spus el.

În cazul unei fuziuni SpaceX-xAI, acțiunile xAI ar fi schimbate cu acțiuni SpaceX.

Două entități au fost înființate în Nevada pentru a facilita acest proces, a declarat persoana informată în legătură cu această chestiune, care a solicitat să rămână anonimă, deoarece discuțiile sunt confidențiale.

Documentele depuse arată că aceste entități au fost înființate pe 21 ianuarie, dar nu detaliază scopul sau rolul lor în vreo tranzacție.

Una dintre ele menționează SpaceX și directorul său financiar, Bret Johnsen, ca membri administratori. Cealaltă îl menționează pe Johnsen ca unic administrator.

Acesta nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Unii șefi ai xAI ar putea avea opțiunea de a primi bani în numerar în loc de acțiuni SpaceX ca parte a acordului, a declarat persoana informată în legătură cu această chestiune. Nu a fost semnat niciun acord final, iar calendarul și structura acordului rămân flexibile, a spus persoana respectivă.

Costuri reduse

Procesarea AI în spațiu ar fi alimentată de energie solară și are ca scop reducerea costurilor de generare a puterii de calcul.

Blue Origin, compania miliardarului Jeff Bezos, a anunțat o rețea backbone de mare capacitate formată din mii de sateliți, în timp ce Google cercetează centrele de date bazate pe spațiu în cadrul proiectului Suncatcher.

Vorbind la Davos, Elveția, săptămâna trecută, Musk – ale cărui previziuni se realizează rar în timpul anunțat – a spus că „cel mai ieftin loc pentru a instala AI va fi în spațiu. Și acest lucru se va întâmpla în doi ani, poate trei cel mult”.

Construirea de centre de date în spațiu este o propunere riscantă, având în vedere că AI evoluează rapid și imprevizibil. Analiștii și directorii executivi s-au întrebat dacă reducerile prevăzute ale consumului de energie merită costul adaptării sistemelor pentru spațiu.

Contracte cu Pentagonul

Includerea xAI ar putea, de asemenea, să stimuleze perspectivele SpaceX de a obține contracte la Pentagon, care a căutat să accelereze adoptarea AI în rețelele militare, a declarat Caleb Henry de la Quilty Analytics, companie de cercetare și consultanță în domeniul spațial.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a vizitat luna aceasta site-ul de dezvoltare Starbase al SpaceX din Texas, unde a declarat că modelul lingvistic și platforma de chat Grok ale xAI vor fi integrate în rețelele militare ca parte a unei „strategii de accelerare a AI” menite să accelereze procesul de luare a deciziilor și planificarea militară.

xAI are un contract în valoare de 200 de milioane de dolari pentru furnizarea produselor Grok către Pentagon. Prin intermediul xAI, Musk construiește un supercomputer pentru antrenarea AI în Memphis, Tennessee, numit Colossus.

De asemenea, Starlink și varianta de securitate națională Starshield se bazează deja în mare măsură pe AI, de exemplu pentru manevrele automate ale sateliților pe orbită.

Starshield, în cadrul unui contract cu o agenție de informații americană, construiește o rețea de sute de sateliți clasificați, echipați cu senzori care vor utiliza AI pentru a ajuta la urmărirea țintelor în mișcare pe Pământ.

Combinarea dintre Tesla și Solar City

Musk a mai combinat deja o serie de afaceri. În 2016, Tesla a cumpărat producătorul de panouri solare SolarCity.

Iar anul trecut, a fuzionat rețeaua X cu platforma xAI într-un schimb de acțiuni care a dat startup-ului de inteligență artificială acces la datele și distribuția site-ului de social media.

Investiții între ele

xAI a primit, de asemenea, un angajament de investiție de 2 miliarde de dolari de la SpaceX, ca parte a unei strângeri de fonduri de 5 miliarde de dolari, a raportat Wall Street Journal anul trecut.

Luna aceasta, xAI a strâns 20 de miliarde de dolari într-o rundă de finanțare, depășind ținta de 15 miliarde de dolari. Compania a fost evaluată la 230 de miliarde de dolari.

De asemenea, miercuri a obținut un angajament de aproximativ 2 miliarde de dolari de la Tesla.

„O mare mizerie condusă de Musk”

Ross Gerber, directorul Tesla și învestitor în xAI prin Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, a declarat că își poate imagina un mariaj al companiilor lui Musk.

„Este ca și cum o serie de companii supraevaluate s-ar uni într-o mare mizerie supraevaluată condusă de Elon. Dar acum este o afacere pură. Vrei să investești în Elon? Poftim. Primești toate astea. Și, de fapt, este mult mai atractiv ca investiție”, a subliniat el.

