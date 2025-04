Fram2, un zbor istoric, care face înconjurul planetei

Zborul a fost posibil datorită unei rachete Falcon, care a urcat rapid spre orbită, urmând un traseu neexplorat până acum în cei 64 de ani de zboruri spațiale umane. Capsula în care se află Wang și colegii săi va face un tur complet al planetei în aproximativ o oră și jumătate, traversând ambii poli în doar 46 de minute.

„Bucurați-vă de priveliștile polare. Așteptăm pozele voastre!”, a transmis controlul misiunii de la SpaceX imediat după ce capsula a ajuns pe orbită.

Cine sunt pasagerii acestui zbor istoric

Chun Wang, investitor în Bitcoin și pasionat de explorare, și-a dorit să vadă regiunile polare de la altitudine maximă. Alături de el călătoresc trei invitați: Jannicke Mikkelsen, o regizoare norvegiană, Rabea Rogge, cercetătoare în robotică din Germania, și Eric Philips, un ghid polar australian.

Mikkelsen devine astfel prima norvegiancă în spațiu. Ea mai zburase deasupra polilor, dar la o altitudine mult mai mică, în timpul unei misiuni aeriene din 2019 care a marcat 50 de ani de la aselenizarea lui Neil Armstrong și Buzz Aldrin.

Echipajul plănuiește să efectueze 24 de experimente în timpul misiunii, inclusiv primele radiografii umane realizate în spațiu. De asemenea, au luat cu ei mai multe camere de filmat decât de obicei pentru a documenta întreaga aventură, pe care au numit-o Fram2, în onoarea unei nave norvegiene de cercetare polară de acum un secol.

Până acum, niciun astronaut nu a trecut de 65 de grade latitudine nordică sau sudică. Valentina Tereșkova, prima femeie în spațiu, a stabilit acest record în 1963. Chiar și Yuri Gagarin și alți cosmonauți legendari au ajuns doar până aproape de Cercul Polar.

First views of Earth's polar regions from Dragon pic.twitter.com/3taP34zCeN — SpaceX (@SpaceX) April 1, 2025

Zborurile pe orbită polară sunt folosite în principal pentru sateliți de cartografiere și observație a Pământului, inclusiv sateliți meteorologici și de spionaj. Spre deosebire de misiunile obișnuite care orbitează la ecuator, o astfel de traiectorie permite scanarea întregii planete în fiecare zi.

Un mesaj despre schimbările climatice

Geir Klover, directorul Muzeului Fram din Norvegia, speră ca acest zbor să atragă atenția asupra schimbărilor climatice și topirii ghețarilor. El a oferit echipajului un mic fragment de lemn din puntea originală a navei Fram, semnat de exploratorul norvegian Oscar Wisting, unul dintre primii oameni care au ajuns la ambii poli.

Named in honor of Fram, the first exploration ship to complete voyages to the Arctic and Antarctica in the late 1800s, the @framonauts are carrying a small piece of that ship with them to orbit pic.twitter.com/dDTJNiT7lc — SpaceX (@SpaceX) April 1, 2025

Chun Wang a venit cu ideea acestui zbor în 2023 și a propus-o celor de la SpaceX. Anterior, în 2021, un alt antreprenor american, Jared Isaacman, a închiriat două zboruri private de la compania lui Elon Musk. Acum, Isaacman este unul dintre favoriții pentru a conduce NASA.

Viitorul turismului spațial

Reprezentanții SpaceX spun că își perfecționează constant sistemele de antrenament pentru ca oamenii fără pregătire aerospațială să poată călători în siguranță.

„Vrem să ajungem la punctul în care orice persoană obișnuită poate urca într-o capsulă și să fie relaxată”, a declarat Kiko Dontchev, directorul SpaceX.

Pentru Wang și echipa sa, această călătorie este ca un „camping în sălbăticie”, dar la altitudine extremă. „Zborurile spațiale devin tot mai obișnuite, iar asta mă bucură enorm”, a scris el pe rețeaua socială X înainte de lansare.

De altfel, Wang este un pasionat al călătoriilor. De la primul său zbor în 2002, a zburat cu avioane, elicoptere și baloane cu aer cald în încercarea de a vizita toate țările lumii. Până acum, a ajuns în mai bine de jumătate dintre ele. A ales acest moment special pentru a-și marca al 1.000-lea zbor.

