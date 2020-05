De Marius Mărgărit,

Spaniolii au intrat încă din 27 aprilie în relaxare. Și chiar dacă unele dintre prevederile programului inițial, unul în patru faze, au fost puțin încetinite, de pe 18 mai s-au deschis terasele, la 50% din capacitate, dar și magazinele de maximum 400 de metri pătrați. Iar oamenii se pot strânge laolaltă și în grupuri de până la 10 persoane. Cu condiția ca, începând cu copiii de 6 ani, toată lumea să poarte mască de protecție, inclusiv pe stradă sau în alte spații deschise, mai puțin la terasele unde se bea și se mănâncă.



Coadă la mâncare românească



În Castellon de la Plana, virusul n-a lovit foarte violent. Și, după aproape o lună și jumătate de restricții, viața a început să reintre în normal. Valentin Nițu, unul dintre cei 40.000 de români stabiliți în zonă, a redeschis de luni micuțul său restaurant “Bar Valencia”.

Vali Nițu face personal micii pentru clienți

Deocamdată, a dat drumul doar la terasă, dar e mulțumit și așa: “Am început treaba, că ne săturasem de atâta stat în casă. Acum parcă îmi sunt dragi și activitățile care înainte mi se păreau obositoare și neplăcute: să spăl farfurii, să fac curat. Trebuie să dezinfectăm continuu scaunele și mesele, după fiecare grup.

Printre primii mei clienți de după criză au fost niște prieteni români, care vor să-și facă o echipă de fotbal în Segunda Regional. Dar vin și spaniolii, că le place mâncarea românească.

Luni, când am deschis, am făcut 60 de sarmale și s-au mâncat toate, deși nu am putut să punem decât 3-4 mese, că mai multe nu avem voie. Micii și berea se consumă la greu. Am o carmangerie aproape, care face micii după rețeta românească și au un succes nebun, am făcut peste 150. Nu am destul loc pentru câți doritori sunt. Lumea mai stă în picioare și așteaptă să se elibereze o masă, se fac și rezervări”.



E greu, că partea din interior a restaurantului nu se poate deschide încă, dar încet-încet, pare că ne revenim. Aici sunt 28-30 de grade deja, lumea a început să iasă și la plajă. OK, trebuie să purtăm mască, mănuși, dar deocamdată lucrurile par să meargă spre bine. Valentin Nițu, patron restaurant

