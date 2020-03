Specialist în boli infecțioase, despre coronavirus: „Cu doar nouă cazuri depistate până acum nu putem vorbi despre o epidemie”

De Iulian Budușan,

Șefa Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile spune că, totuși, este liniștitor că, cel puțin până acum, nu au fost depistate persoane care să aibă coronavirus și care să nu fi avut contact direct cu oameni infectați.

„Aceste cazuri sunt firești. Dacă mergi cu cineva infectat peste 12 ore, transmiterea bolii se face ușor. Încă ne mai așteptăm să decoperim noi cazuri. Este liniștitor că nu am descoperit cazuri care să nu aibă legătură cu cineva deja infectat. Aici este vorba de un autocar, care merge din Italia în România pe o perioadă suficient de lungă pentru ca virusul să se transmită către foarte mulți oameni.

Toate persoanele care vin din zona galbenă (Italia), au primit recomandarea să se izoleze acasă. Însă, cu 8 cazuri nu putem vorbi de epidemie, ci abia de un lanț de transmitere. Avem scenarii după care lucrăm, și nici Italia nu a declarat epidemie, chiar dacă la ei sunt și oameni decedați din acaeastă cauză”, a declarat Adriana Pistol.

„Această boală se transmite la persoane foarte apropiate. Majoritatea contacților au fost negativi. Dacă am petrecut mult timp la o distanță mică, am șanse mari să iau virusul. De asemenea, dacă acea persoană a strănutat, am luat virusul, de asemenea, dacă nu mă spăl pe mâini des, atunci am șanse mari să iau repede virusul”, a mai spus șefa Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

Cum ne protejăm de coronavirus

Un medic primar în boli infecţioase la Institutul Naţional “Matei Balş”, a detaliat, pentru Libertatea, cum se diagnostichează infecţiile cu coronavirus.

Un alt român a fost infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Caracal, județul Olt, care a intrat în contact cu bătrânul în vârstă de 71 de ani, din Suceava.



Conform MAE, un român, rezident în regiunea Lombardia, a fost depistat cu infecție COVID-19.