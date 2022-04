„Putin a fost prea laș pentru a fi prezent în biserică în timpul evenimentului propriu-zis”, a scris sâmbătă un utilizator de Twitter într-o postare care a fost distribuită de 2.700 de ori. „Filmări preînregistrate cu el au fost editate destul de prost.”

Unii utilizatori au susținut că filmările cu Putin la eveniment din presa de stat rusă au fost fie preînregistrate, fie sunt vechi.

? RUSSIAN PROPAGANDA FAKE: Easter on Russian State TV. Putin was too much of a coward to be present in the church during the actual event. Pre-recorded footage of him added in, and quite poorly. He is missing next to the painting of a crown on a red table on the wall. pic.twitter.com/udLKxKeuov