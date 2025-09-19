Pagubele provocate de păsări

Ciorile și corbii pot provoca deteriorarea cerealelor de iarnă, a porumbului tânăr sau a culturilor de floarea-soarelui.

Aceste păsări sunt extrem de inteligente și se adaptează rapid la metodele tradiționale de respingere, cum ar fi sperietorile clasice, baloanele sau dispozitivele autodetonante.

Chiar și vânătoarea nu este eficientă pentru reglarea populațiilor.

„Culturile sunt în pericol doar pentru câteva săptămâni, dar corvidele învață foarte repede. Așadar, trebuie să găsim o modalitate de a le depăși capacitatea de adaptare. Claxonăm doar ocazional, dacă este posibil”, a precizat Thomas Anken, Stațiunea de Cercetare pentru Tehnologii Inteligente în Agricultură.

Sperietoarea cu Inteligență Artificială, testată în Elveția

Prototipurile testate de Agroscope, în Elveția, detectează automat păsările și declanșează „efecte acustice” care să sperie păsările doar atunci când este necesar.

Sistemul este inteligent și adaptabil: învață comportamentul corbilor și ajustează frecvența și intensitatea claxonului, prevenind obișnuirea păsărilor cu dispozitivul.

Proiectul universitar ETHIC (Cercetare în tehnici, studiu al mecanismelor de habitat și contribuții ale Inteligenței Artificiale pentru optimizarea distribuției corvidelor) va dura cinci ani și va fi finanțat de Oficiul Federal Elvețian pentru Agricultură (FOAG) începând cu 2026.

Studiile includ:

Analiza comportamentului păsărilor și a „dialectelor” locale ale corbilor

Testarea de tratamente pentru semințe cu agenți repelenți

Semănarea intermediară cu rânduri camuflate

Diferite tipuri de sperietori de ciori

Aceste cercetări urmăresc protejarea culturilor proaspăt semănate, prin combinarea tehnologiilor moderne și a metodelor tradiționale de descurajare.

Sperietorile de ciori cu IA oferă fermierilor o metodă mai eficientă și mai durabilă pentru a reduce pagubele cauzate de corvide, fără a afecta ecosistemul sau a stresa păsările mai mult decât este necesar.

