„Există un număr de patru şi aproape cinci spitale, de exemplu, care nu au progres deloc. Zero. Pentru acelea nu cred că cineva va putea să susţină că ele se pot face până anul viitor. Pentru celelalte, evident, există o discuţie întreagă cu privire la modul în care le-am putea accelera, dar cu siguranţă în acest moment avem un risc la circa 14 spitale din lista pe care am avut-o iniţial. Discutăm de 14 din 19”, a spus Dragoș Pîslaru în prima conferință de presă ca ministru.

„Încercăm să salvăm tot ce se poate salva printr-o mobilizare exemplară împreună cu constructorii şi respectiv pentru celelalte să găsim surse alternative de finanţare. Ca să fie foarte clar şi să înţelegem cu toţii, nu se pune problema să renunţăm la construcţia acestor spitale”, a adăugat Pîslaru.

El a precizat că principala cauză pentru care țara noastră a ajuns aici este „populismul pe care l-am avut în administrarea țării”.

„Am avut perioade electorale extinse de peste un an, am avut alte priorități, lucruri care au condus la respingerea sau amânarea unor reforme, pentru că ele nu erau populare, nu aduceau voturi, deși erau imperios necesare pentru împingerea mai departe a planului. Am ajuns aici pentru că a existat o lipsă de asumare a acestei modernizări pe care o avem în Planul Național de Resiliență”, a completat Dragoș Pîslaru.

Ministrul s-a referit și la modul în care fosta guvernare a gestionat lucrurile: „Un alt element important este caracteristicul merge și așa. Ce dacă întârziem? Nu e o problemă. Am mai întârziat și în trecut. Și ce dacă nu le terminăm până în 2026? Adică o să ne înțelegem cu ei. Și în momentul în care, și plus acel clasic, vedem noi. O să vedem, vedem noi ce o să se întâmple”.

Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, a cerut recent extinderea cu 18 luni a perioadei de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență, care expiră în august 2026, dar numai pentru finalizarea proiectelor aflate în stadii de implementare avansate, adică proiectele mature.

Potrivit informațiilor Libertatea, Comisia Europeană urmează să aprobe o prelungire cu numai câteva luni, adică până în decembrie 2026, suficientă pentru a finaliza mai multe proiecte importante, dar nu este vorba despre spitale, ci despre autostrăzi.

