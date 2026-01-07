Un bărbat, al cărui inel de logodnă din oțel inoxidabil a provocat o inflamare severă a degetului, a solicitat asistență medicală pentru a-l înlătura. Deoarece echipa spitalului nu a reușit să rezolve problema, a fost apelată echipa de pompieri din Bruckneudorf.

Folosind un instrument de tip Dremel cu disc de tăiere, pompierii au reușit să taie inelul cu precizie, fără a răni pacientul. Operațiunea a fost un succes, iar bărbatul a rămas sub supravegherea personalului medical pentru a se asigura că nu apar complicații.

„Cazuri precum acesta demonstrează cât de importantă este colaborarea dintre echipele medicale și noi, pompierii”, a declarat un reprezentant al echipei de intervenție.

El a adăugat: „faptul că am fost solicitați pentru o intervenție într-un alt județ arată respectul și încrederea în experiența noastră”.

