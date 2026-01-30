„În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare, am decis să întrerupem alimentarea cu gaze naturale pentru imobilul respectiv, pentru a asigura condiţiile de securitate”, au anunțat reprezentanții companiei. Întreruperea afectează toți cei 124 de clienți casnici alimentați prin această instalație comună.

Distrigaz Sud Rețele precizează că problema va fi rezolvată doar după remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată de ANRE. „Instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea companiei noastre”, subliniază furnizorul.

Pentru reluarea alimentării, clienții trebuie să contracteze un operator economic autorizat ANRE care să elimine defecțiunile și să efectueze revizia tehnică a instalației. Documentele justificative întocmite de firma autorizată trebuie apoi transmise către Distrigaz Sud Rețele.

Distrigaz Sud Rețele atrage atenția asupra măsurilor de siguranță ce trebuie luate după reluarea alimentării: „Dacă simțiți miros de gaze, apelați imediat Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778. Aerisiți încăperea, nu acționați întrerupătoarele electrice, nu folosiți aparate electrocasnice și, dacă este posibil, închideți robinetul de alimentare cu gaze naturale”.

