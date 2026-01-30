Victima a postat pe Instagram fotografii cu patru ceasuri de lux pe care intenționa să le vândă: două Rolex Daytona din aur, un GMT Master cu cadran albastru și roșu și un Datejust. Cei doi bărbați, pretinzând că sunt interesați, l-au contactat și l-au convins să vină la Roma pe cheltuiala proprie pentru a finaliza afacerea. Prețul stabilit pentru ceasuri a fost de 247.000 de euro, relatează publicația italiană TGcom24.

După ce a ajuns la aeroportul Fiumicino, japonezul s-a cazat la un hotel din capitala italiană. Cei doi bărbați l-au luat de la hotel și l-au dus într-un pub, unde, în timp ce savurau o bere, au finalizat afacerea. Vânzătorul le-a oferit o valiză cu ceasurile de lux, iar aceștia i-au dat un rucsac plin cu bancnote care păreau a fi bani reali.

Când a ajuns în camera sa de hotel și a început să numere banii, bărbatul a realizat că majoritatea bancnotelor erau false, fiind, de fapt, bani de joc, specifici jocului Monopoly. Doar primele bancnote erau autentice. Când a încercat să-i contacteze pe cei doi, a descoperit că aceștia își șterseseră contul de Instagram prin care îl contactaseră inițial.

Înainte de a se întoarce în Japonia, bărbatul a depus o plângere la poliție, care a deschis o anchetă pentru a-i identifica pe escroci și a recupera ceasurile furate.

