În 2010, 61% dintre americani credeau în capitalism

Acest procent reprezintă o scădere de 6 puncte față de 2021, ultima dată când s-a pus această întrebare. Sondajul, realizat în perioada 1-20 august, a implicat interviuri telefonice cu 1.094 de adulți, având o marjă de eroare de 4 puncte procentuale.

În 2010, când Gallup a început să pună această întrebare, 61% dintre americani aveau o viziune pozitivă asupra capitalismului. Acest procent a rămas relativ stabil până în 2021, când a atins 60%.

În ultimii patru ani, însă, democrații și independenții au determinat o scădere a percepției publice asupra capitalismului. Pentru prima dată, mai puțin de jumătate dintre democrați (42%) văd capitalismul în mod pozitiv, o scădere de la 50% în 2021.

Independenții au înregistrat o scădere similară, de la 59% în 2021 la 51% în prezent. În schimb, sprijinul republicanilor pentru capitalism a rămas relativ stabil, crescând ușor de la 72% în 2021 la 74% în prezent.

Perceptia asupra socialismului

Sondajul a evaluat și percepția publică asupra socialismului. În general, 39% dintre respondenți au o imagine pozitivă despre socialism, inclusiv 66% dintre democrați, 38% dintre independenți și 14% dintre republicani.

Aceste cifre arată o ușoară creștere față de 2021, când socialismul era perceput pozitiv de 65% dintre democrați, 40% dintre independenți și 10% dintre republicani.

Conform The Hill, aceste rezultate reflectă o schimbare semnificativă în atitudinea americanilor față de sistemele economice, cu implicații potențiale pentru viitoarele politici și alegeri.

Opiniile pozitive ale democraților asupra socialismului apar într-un moment în care mulți oficiali democrați foarte importanți – în special senatorul Bernie Sanders și deputata Alexandria Ocasio-Cortez, precum și candidatul la primăria orașului New York, Zohran Mamdani – s-au identificat drept socialiști democrați și au susținut politici care prevăd un rol semnificativ extins al guvernului în chestiuni economice.

Tinerii nu mai cred ce spune Trump despre socialism

Analistul Gallup, Jeff Jones, a declarat că primele alegeri ale lui Donald Trump din 2016 au reprezentat un punct de inflexiune. „Cred că Trump este cel care a produs schimbarea, dar îi atribui merite și lui Bernie Sanders”, a spus el. „Cu siguranță, în Partidul Democrat, unele dintre ideile socialiste devin aproape mainstream.”

Schimbarea generațională este un factor cheie, consideră Jeff Jones, citat de Bloomberg. Cei care au crescut după Războiul Rece nu au absorbit niciodată aceleași mesaje negative despre socialism precum americanii mai în vârstă, a spus Jones. Printre republicani, alegătorii mai tineri rămân sceptici, dar „nu sunt nici pe departe la fel de negativi față de acesta ca republicanii mai în vârstă”.

Trump a făcut campanie împotriva socialismului în 2024, declarând adesea că „America nu va fi niciodată o țară socialistă”.

Sondajul a fost realizat exact în momentul în care campania surpriză pentru funcția de primar al orașului New York a favoritului, socialistul democrat Zohran Mamdani, a reaprins dezbaterea privind politicile socialiste.

„Cu siguranță percepția este anterioară lui Mamdani, dar cred că campania sa reflectă într-un fel locul în care se află democrații”, a spus Jones. „Cu siguranță, cineva care are opinii socialiste are șansa de a câștiga – și a câștigat – în locuri precum New York City.”

Chiar dacă opiniile pozitive despre capitalism scad, americanii încă susțin puternic multe dintre părțile sale componente. Întreprinderile mici primesc un rating pozitiv de 95%, iar 81% susțin libera întreprindere. Marile companii, însă, au înregistrat scăderi accentuate în popularitate – doar 37% dintre americani le evaluează favorabil, față de majoritatea din 2019.

