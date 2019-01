Cei 4.300 de kilometri distanță nu îl împiedică pe Ovidiu Burdușa să vină la ședințele Consiliului Județean Vrancea. Potrivit listelor cu prezența, Burdușa are cu șase reprezentări mai mult față de președintele consiliului, Marian Oprișan. Are și inițiative, toate referitoare la membrii diasporei.

„Sunt plecat din România de circa 16 ani. Prima dată am plecat în ’98, după terminarea liceului. M-am reîntors la sfârșitul anului 2000 pentru că i-am promis tatălui meu că voi continua să studiez și am avut ambiția de a fi primul copil din familie cu facultate. Așadar, m-am reîntors și împreună cu fratele meu am intrat la facultate. În 2005 am absolvit Universitatea Româno-Americană, secția de Economie a turismului intern sau internațional. Apoi m-am reîntors în Italia”, ne-a spus Burdușa.

„Îmi doresc un județ Vrancea mai curat”

Ca oricărui român, lui Ovidiu nu i-a fost simplu printre străini. În 6 ani, a trecut prin toate etapele, de la recepționer de noapte, ajungând în final manager de hotel.

„În 2011, am cumpărat cu un coleg italian un hotel, am profitat de criza economică, dar în 2013 am luat-o pe drumuri diferite. În 2014, am luat o structură de cazare, în 2016, pe a doua. Sunt două structuri hoteliere de lux pe care le administrez cu soția, aflate în zona zero a turismului, în centrul istoric al Romei. În 2019, am în plan a treia structură hotelieră”, povestește Ovidiu Burdușa.

Muncește câte 12-13 ore pe zi, cu rezultate bune, asta și pentru că acolo „nu se schimbă impozitarea de la o lună la alta”.

Despre o întoarcere definitivă în țară nu poate fi vorba, cel puțin deocamdată, „până când nu se vor mai da legi care să pună piedici investitorilor”, spune Burdușa.

„Nu am renunțat la ideea de a mă întoarce acasă, însă îmi doresc un județ Vrancea mai curat. Sper să revenim în 3-4 ani acasă”, mai spune el.

Are mai multe prezențe decât Marian Oprișan

Deși are de gestionat o afacere, vine lunar acasă, când sunt ședințe ordinare la Consiliul Județean.

„Urc în avion și vin la ședințele anunțate din timp. La ședințele ordinare, am mai multe prezentări cu 6 decât președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan”, explică Burdușa.

În Italia, vrânceanul duce o viață normală, fiind un român apreciat pentru că, prin muncă și seriozitate, a reușit să ajungă acolo unde alții doar visează.

„A fost o perioadă mai complicată, după faptele lui Mailat. Ajunsesem să nu mai vorbim între noi românește sau să nu vorbim deloc în stațiile de metrou. Ne era teamă. Acum, lucrurile s-au schimbat. Facem evenimente aici în Italia, suntem apreciați, afacerea noastră merge bine”, spune Ovidiu.

Nicolae Romulus Mailat a fost găsit vinovat și condamnat în Italia, în 2008, pentru uciderea Giovannei Reggiani, în 30 octombrie 2007, lângă o staţie de tren din Roma.

Ovidiu are doi copii pe care încearcă să-i țină cât mai aproape de sufletul românesc. Vorbește cu ei în limba română, se uită împreună la televizor, la programe românești.

Cu gândul mereu la ei, consilierul s-a implicat în ajutorarea micuților mai puțin norocoși.

Bărbatul și-a donat indemnizația de consilier județean pe un an pentru ca în an centenar să fie cumpărate 100 de cărți pentru copiii din satele sărace ale județului Vrancea.