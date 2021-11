Ploile torenţiale au căzut duminică, iar luni au provocat alunecări de teren şi inundaţii care au devastat vestul țării. Mii de oameni au fost evacuați de urgență până acum, iar autoritățile au închis rutele feroviare operate de cele mai mari două companii feroviare din Canada.

Cel puțin o persoană a murit, iar alte patru sunt date dispărute în urma alunecărilor de teren, a declarat poliţia în timpul unei conferințe de presă. Autoritățile se tem însă că numărul victimelor ar putea crește.

„Din păcate, ne aşteptăm să confirmăm şi mai multe decese în următoarele câteva zile”, a spus premierul provinciei Columbia Britanică, John Horgan, după anunțarea stării de urgență.

După valul mortal de caniculă care a afectat în timpul verii această regiune, Horgan a avertizat că „astfel de evenimente cresc în regularitate din cauza efectelor schimbărilor climatice induse de om”.

Precipirațiile record au închis autostrăzile, lucru care a perturbat activitățile de aprovizionare.

Astfel că declararea stării de urgenţă are ca scop restabilirea cât mai rapidă a accesului la autostrăzi.

Starea de urgență a fost luată anterior pentru a combate pandemia de coronavirus, dar şi în această vară, când incendiile forestiere au devastat provincia, după canicula insuportabilă.

Miercuri, guvernul canadian a anunţat desfăşurarea unui „sprijin aerian al forţelor armate canadiene pentru a ajuta în cadrul eforturilor de evacuare, pentru a sprijini rutele de aprovizionare şi pentru a proteja rezidenţii de inundaţii şi alunecări de teren”.

Vancouver is now cut off from the rest of Canada by road. They probably should have gone for 1.5 degrees last Saturday really. #ClimateCrisis #ClimateEmergency #Vancouver #Canada #floods #COP26 pic.twitter.com/bCKtBc3rpa