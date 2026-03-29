UPDATE, 7 aprilie – Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Tulburările de ritm cardiac (aritmiile) sunt anomalii care determină bătăi prea rapide (tahicardie, >100 bpm), prea lente (bradicardie, <60 bpm) sau neregulate. Simptomele includ palpitații, amețeli, leșin și dispnee.

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a întâmpinat probleme cardiace și de sănătate la începutul anului 2026, fiind internat și supus unor investigații (EKG) la Spitalul Universitar, după ce s-a simțit rău în timpul unui antrenament. Medicii i-au recomandat o pauză, punându-i în vedere necesitatea unui tratament riguros.

Potrivit Observator News, apelul la 112 a fost inițial pentru un posibil stop cardiorespirator, însă primele informații indică un leșin.

Două echipaje de ambulanță au fost trimise imediat la fața locului pentru a acorda asistență medicală.

FRF a reacţionat printr-un comunicat după incidentul petrecut astăzi, 29 martie, în cantonamentul echipei naţionale. „Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.

În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău.

Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului. În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire.

Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului. În acest moment, starea selecționerului este stabilă.

Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, se arată în comunicatul FRF.

Selecţionerul României şi-a revenit după ce a leşinat în cantonamentul echipei naţionale. Medicii au concluzionat, în urma unui EKG efectuat, că nu a fost vorba despre un infarct. La cererea familiei, Mircea Lucescu va fi dus la Spitalul Universitar pentru investigaţii suplimentare.

Incidentul a avut loc în timpul pregătirilor echipei naționale pentru meciul amical cu Slovacia, programat marți, de la ora 21.45.

Mircea Lucescu va sta pentru ultima dată pe bancă în meciul amical disputat marți în deplasare cu Slovacia.

România și Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024, meci finalizat la egalitate, scor 1-1. Atunci, ambele echipe s-au calificat în optimile competiției, iar „tricolorii” au încheiat grupa pe primul loc.

La sfârșitul lunii ianuarie, Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a fost internat într-un spital din București, din cauza unei gripe severe.

