Info - Pelé, hospitalisé pour une infection respiratoire, rassure ses fans sur son compte Instagram - Info du 3 Avril 2019 - ( La légende brésilienne du football, Pelé, 78 ans a été hospitalisée dans la nuit de mardi à mercredi. Pris d'une crise de tétanie et de fièvre dans la nuit, il a été transporté de son hôtel du 7e arrondissement dans un hôpital parisien où il est toujours ce mercredi après-midi.) - L'ancien footballeur international brésilien, Pelé (Edson Arantes do Nascimento) lors de la soirée organisé par l’horloger suisse Hublot "Hublot loves football" à l'hôtel Lutetia, dans le 6ème arrondissement de Paris, France, le 2 avril 2019. Pelé est l'ambassadeur de la Maison Hublot. © Cyril Moreau/Bestimage Pele attends the 'Hublot loves Football': Pele and Mbappe meeting at Hotel Lutetia in Paris, France on April 2nd, 2019.