“Aaa, a zis doamna Violeta Alexandru, ia uite, că am ce să muncesc. Ia s-o gonesc eu pe femeia asta din lift, s-o trimit la muncă. Ce face ea aici, apasă pe un buton? La muncă, putoare”, a comentat Dragoș Pătraru.

“Liftiera însă, ce să vezi, nu era pusă acolo de florile mărului, ca să fugă de muncile câmpului, cum ar veni. Nu. Ea își desfășura activitatea de a sta în lift pentru că România e o țară înapoiată. Să mă explic: acel tip de lift vechi mai primește autorizație de funcționare doar cu liftier. Mai mult, liftiera nici nu engajata ministerului. E angajata firmei de mentenanță care se ocupă de lifturi în multe alte instituții de stat. Iar clădirea în care e Ministerul Muncii aparține Ministerului de Interne. Treabă românească”, a mai spus Pătraru.

