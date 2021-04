Titi Aur a fost confirmat cu COVID pe 28 martie, fiind internat în spital cu o formă medie a bolii. Medicii au descoperit că pilotul avea plămânii afectați în proporție de 30%. A ales să rămână la spitalul din Bârlad, arătând că are încredere în echipa medicală din Bârlad.

După zece zile de spitalizare, pilotul anunță că se simte puțin mai bine, însă depinde în continuare de ”peretele cu furtunul de oxigen”. Speră însă ca evoluția să fie una favorabilă și într-o săptămână să poată părăsi spitalul.

”Nu sunt omul care își pune viața personală pe facebook sau în comunicări frecvente, dar experienta COVID mă face să vă transmit ceea ca am simțit. După șase zile cu masca de oxigen la două surse cu peste 20 litri/min, timp în care m-am simțit „strâns de gât” și cu senzații dese de atac de panică, am reușit să respir 20 de minute fără mască. M-am născut a doua oară!!!! Din păcate, mai există și minți „zăpăcite”care susțin că e fake. Dacă nu ar fi fost și astfel de comentarii ar fi însemnat ca am ajuns în rai” a scris Titi Aur.

Pilotul recomandă celor care îl urmăresc să evite tratamentul „după ureche” și îi îndeamnă să ceară ajutor de specialitate fără ezitare.

Pacienții ajung târziu la spital

În ultimele zile medicii din Bârlad au atras atenția asupra situațiilor tot mai grave în care ajung la unitatea medicală pacienții confirmați cu COVID, mulți dintre ei tineri fără comorbidități.

”Astăzi, la serviciu, am scris trei certificate de constatare a decesului. În weekend am scris unul pentru un tânăr de 49 de ani fără alte boli. Toți cu forme critice de COVID-19. Asta se întâmplă când în loc de sfaturi responsabile oferim oamenilor „îndemnuri la libertate”! În loc să îndemnăm oamenii să se comporte responsabil mai ales prin exemplul personal, noi îndemnăm oamenii să „nu poarte botniță” !”, a scris într-o postare pe Facebook, medicul Ovidiu Ciobotaru, de la spitalul din Bârlad.

Medicul a explicat că pacientul de 49 de ani, un fost jandarm, nu a mai putut fi salvat deoarece a ajuns la spital în stare foarte gravă, având plămânii afectați în proporție de 70%.

FOTO: Facebook

