Cu toate acestea, națiunile UE sunt divizate dacă să facă acest pas sau nu. Surse de la vârful blocului comunitar au declarat pentru CNN că state precum Polonia, Estonia, Letonia și Lituania doresc ca eliminarea Rusiei din SWIFT să facă parte din pachetul de sancțiuni care va fi anunțat în cursul zilei de astăzi, în timp ce Germania, Italia, Ungaria și Cipru, care au legături economice mai strânse cu Moscova, nu vor ca această măsură să se afle pe lista noilor sancțiuni.

Un înalt diplomat al UE a precizat că, deși în prezent se desfășoară o negociere pe acest subiect între țările membre, este „probabil” ca interesele economice să se impună și Bruxellesul să nu ia decizia de a exclude Rusia din sistemul SWIFT.

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut insistent, în cursul zilei de astăzi, eliminarea Rusiei din sistemul bancar internațional, publicând un mesaj foarte dur, pe Twitter, la adresa celor care se opun adoptării acestei măsuri, în contextul în care liderii americani și occidentali au promis sancțiuni dure împotriva Moscovei după invadarea Ucrainei.

„Nu voi fi diplomat în această chestiune. Toți cei care se îndoiesc acum că Rusia ar trebui exclusă din SWIFT trebuie să înțeleagă că sângele bărbaților, femeilor și copiilor ucraineni nevinovați va fi pe mâinile lor. Excludeți Rusia din SWIFT”, a scris Kuleba.

I will not be diplomatic on this. Everyone who now doubts whether Russia should be banned from SWIFT has to understand that the blood of innocent Ukrainian men, women and children will be on their hands too. BAN RUSSIA FROM SWIFT.