Drona, numită LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System – sistem ofensiv de luptă ieftin, fără echipaj), este produsă de SpektreWorks, o companie din statul Arizona.

Această armă a fost prezentată în premieră în iulie 2025, când secretarul apărării, Pete Hegseth, i-a primit la Pentagon pe reprezentanții a peste zece companii concurente pentru înzestrarea forțelor armate ale Americii.

Dronele au devenit mijloace foarte importante în războiul modern, după ce și-au arătat eficiența în Ucraina, notează Reuters.

Desfășurarea rapidă a dronei kamikaze LUCAS este un pas în afara programelor tradiționale de achiziții ale Pentagonului, care durează de obicei cu anii, de la dezvoltarea inițială la disponibilitatea operațională, observă Reuters.

Oficialii din domeniu apreciază că un calendar mai strâns reflectă observațiile făcute în Ucraina, unde ambele părți au folosit mii de astfel de vehicule aeriene fără pilot, cu costuri reduse.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), cu zona de responsabilitate Orientul Mijlociu, a precizat de altfel că LUCAS are ca model drona iraniană Shahed, utilizată de Rusia împotriva Ucrainei.

Experți în drone cu remarcat pentru Reuters că Shahed-urile iraniene sunt copiate după dronele israeliene Harpy, replicate în mai multe țări, inclusiv în China și Taiwan.

Statele Unite încearcă acum să își extindă rapid capacitatea industrială de producție a dronelor ieftine, în cadrul programului Drone Dominance, în valoare de un miliard de dolari, actualizat prin legea „One Big Beautiful Bill Act” 2025, care stabilește cadrul politicilor fiscale și cheltuielilor guvernamentale.

În Statele Unite, industria de apărare este stimulată de o concurență acerbă, SpektreWorks luptând pentru contracte cu firme mari și cu un val de companii noi susținute de nucleul tehnologic din Silicon Valley, cum ar fi Anduril, Shield AI sau AeroVironment.

Dronele kamikaze LUCAS au o arhitectură deschisă, care permite atașarea de încărcături și sisteme de comunicație de mai multe tipuri. Aceste drone pot fi folosite fie pentru atacuri, fie drept ținte și sunt cuplate cu sisteme de comunicații cum ar fi MUSIC de la Viasat și Starlink sau Starshield de la SpaceX.

Software-ul este furnizat de Noda, o companie nouă. Programul, cunoscut ca „Orchestrator”, le permite operatorilor să controleze mai multe sisteme autonome.

Dronele LUCAS ot fi lansate de la sol sau dintr-un camion și costă doar circa 35.000 de dolari bucata, fiind mult mai ieftine decât MQ-9 Reaper, de 20-40 milioane de dolari. Dronele Reaper sunt însă mult mai sofisticate și sunt refolosibile.

Proprietatea intelectuală a dronelor LUCAS aparține administrației federale americane, ceea ce înseamnă că aceste arme pot fi produse de mai multe companii. Totuși, doar SpektreWorks are contracte momentan.

Un petrolier rusesc arde în Marea Mediterană, lovit de drone, iar echipajul este dispărut
Reprezentantul diplomatic al Iranului a fost convocat la MAE după ce Israelul și SUA au atacat Iranul și l-au asasinat pe Ali Khamenei
Știri România 03 mart.
Reprezentantul diplomatic al Iranului a fost convocat la MAE după ce Israelul și SUA au atacat Iranul și l-au asasinat pe Ali Khamenei
Kader Keita de la Rapid a fost reținut 24 de ore după ce a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului
Știri România 03 mart.
Kader Keita de la Rapid a fost reținut 24 de ore după ce a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului
„Chefi la cuțite", 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată"
Stiri Mondene 03 mart.
„Chefi la cuțite", 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată"
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme"
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 03 mart.
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme"
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară", deși suntem sub protecția NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT"
Politică 03 mart.
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară", deși suntem sub protecția NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT"
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate"
Politică 03 mart.
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate"
