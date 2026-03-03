Drona, numită LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System – sistem ofensiv de luptă ieftin, fără echipaj), este produsă de SpektreWorks, o companie din statul Arizona.

Această armă a fost prezentată în premieră în iulie 2025, când secretarul apărării, Pete Hegseth, i-a primit la Pentagon pe reprezentanții a peste zece companii concurente pentru înzestrarea forțelor armate ale Americii.

Dronele au devenit mijloace foarte importante în războiul modern, după ce și-au arătat eficiența în Ucraina, notează Reuters.

Desfășurarea rapidă a dronei kamikaze LUCAS este un pas în afara programelor tradiționale de achiziții ale Pentagonului, care durează de obicei cu anii, de la dezvoltarea inițială la disponibilitatea operațională, observă Reuters.

Locals in Iraq appear to have recovered a crashed and almost entirely intact Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), an American copy of the Iranian Shahed-136 Attack Drone, which is confirmed to have been used recently by Task Force Scorpion Strike during U.S. attacks on… pic.twitter.com/SEqO6627en — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Oficialii din domeniu apreciază că un calendar mai strâns reflectă observațiile făcute în Ucraina, unde ambele părți au folosit mii de astfel de vehicule aeriene fără pilot, cu costuri reduse.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), cu zona de responsabilitate Orientul Mijlociu, a precizat de altfel că LUCAS are ca model drona iraniană Shahed, utilizată de Rusia împotriva Ucrainei.

Experți în drone cu remarcat pentru Reuters că Shahed-urile iraniene sunt copiate după dronele israeliene Harpy, replicate în mai multe țări, inclusiv în China și Taiwan.

Statele Unite încearcă acum să își extindă rapid capacitatea industrială de producție a dronelor ieftine, în cadrul programului Drone Dominance, în valoare de un miliard de dolari, actualizat prin legea „One Big Beautiful Bill Act” 2025, care stabilește cadrul politicilor fiscale și cheltuielilor guvernamentale.

În Statele Unite, industria de apărare este stimulată de o concurență acerbă, SpektreWorks luptând pentru contracte cu firme mari și cu un val de companii noi susținute de nucleul tehnologic din Silicon Valley, cum ar fi Anduril, Shield AI sau AeroVironment.

Dronele kamikaze LUCAS au o arhitectură deschisă, care permite atașarea de încărcături și sisteme de comunicație de mai multe tipuri. Aceste drone pot fi folosite fie pentru atacuri, fie drept ținte și sunt cuplate cu sisteme de comunicații cum ar fi MUSIC de la Viasat și Starlink sau Starshield de la SpaceX.

Software-ul este furnizat de Noda, o companie nouă. Programul, cunoscut ca „Orchestrator”, le permite operatorilor să controleze mai multe sisteme autonome.

Dronele LUCAS ot fi lansate de la sol sau dintr-un camion și costă doar circa 35.000 de dolari bucata, fiind mult mai ieftine decât MQ-9 Reaper, de 20-40 milioane de dolari. Dronele Reaper sunt însă mult mai sofisticate și sunt refolosibile.

Proprietatea intelectuală a dronelor LUCAS aparține administrației federale americane, ceea ce înseamnă că aceste arme pot fi produse de mai multe companii. Totuși, doar SpektreWorks are contracte momentan.

