Interdicția este prevăzută în trei licențe emise de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului american al Trezoreriei. În plus, conform acestor licențe, contractele trebuie să respecte legislația americană în domeniu.

Noua interdicție va afecta investițiile rusești în Venezuela, care, potrivit Reuters, se ridică la aproximativ 17 miliarde de dolari și includ participații la câmpuri petroliere, notează The Moscow Times.

Rosneft a înființat cinci societăți mixte cu compania venezueleană de stat PDVSA, și anum Petromonagas (cu o participație de 40%), Petroperija (40%), Boqueron (26,67%), Petromiranda (32%) și Petrovictoria (40%). În 2020, când PSVA a fost sancționaă, Rosneft și-a transferat activele către o nouă entitate, Roszarubejneft JSC, care este deținută în proporție de 100% de guvernul rus.

În noiembrie 2025, Adunarea Națională a Venezuelei a prelungit aceste proiecte până în 2041, cu investiții suplimentare de 616 milioane de dolari și un plan de producție de aproximativ 91 de milioane de barili de petrol pe o perioadă de 15 ani.

Cu toate acestea, în urma arestării lui Nicolás Maduro, pe 3 ianuarie, președintele american Donald Trump a acceptat păstrarea puterii de către acoliți ai fostului lider venezuelean, dar a declarat petrolul venezuelean drept „proprietate a Statelor Unite” și a cerut ca firmele străine să facă operațiuni în Venezuela prin intermediul administrației americane.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov s-a plâns ulterior de faptul că firmele rusești sunt forțate să părăsească Venezuela.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Cât costă o casă mobilă și ce cred românii despre impozitul pe proprietate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gabriela Firea, anunț - șoc! Trage un semnal de alarmă pentru toți: „Am ajuns...”
Viva.ro
Gabriela Firea, anunț - șoc! Trage un semnal de alarmă pentru toți: „Am ajuns...”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Cum au apărut părintele Pimen Vlad, doctorul Mihai Craiu, profesorul Constantin Dulcan, Dan Negru și Mihai Morar pe scenă la Opera Națională București
Știri România 18:26
Cum au apărut părintele Pimen Vlad, doctorul Mihai Craiu, profesorul Constantin Dulcan, Dan Negru și Mihai Morar pe scenă la Opera Națională București
Unde pot reclama românii pierderea, deteriorarea, distrugerea sau furtul unui colet
Știri România 17:47
Unde pot reclama românii pierderea, deteriorarea, distrugerea sau furtul unui colet
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Operat de urgenţă, preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste
Fanatik.ro
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Operat de urgenţă, preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Financiarul.ro
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cum se descurcă Geanina Ilieș după ce fiul ei a plecat de acasă. Patrick se află în Barcelona. „Ceea ce trăiește el acum este o transformare”
Stiri Mondene 17:30
Cum se descurcă Geanina Ilieș după ce fiul ei a plecat de acasă. Patrick se află în Barcelona. „Ceea ce trăiește el acum este o transformare”
Comediantul Gabriel Gherghe și Centrul Filia au făcut anunțul: „Înainte de toate”
Stiri Mondene 17:14
Comediantul Gabriel Gherghe și Centrul Filia au făcut anunțul: „Înainte de toate”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
ObservatorNews.ro
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax.ro
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte de producerea accidentului din Iași. Ies la iveală noi detalii halucinante
KanalD.ro
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte de producerea accidentului din Iași. Ies la iveală noi detalii halucinante

Politic

Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore. CNA a sancționat 10 emisiuni difuzate când candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Politică 17:16
Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore. CNA a sancționat 10 emisiuni difuzate când candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Consilier onorific al lui Ilie Bolojan, despre bugetari: „La stat lucrează incompetenți, hoți sau oameni nebuni”
Politică 16:46
Consilier onorific al lui Ilie Bolojan, despre bugetari: „La stat lucrează incompetenți, hoți sau oameni nebuni”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență
Fanatik.ro
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe