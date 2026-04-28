Presa de stat de la Minsk a publicat imagini cu momentul în care, „la punctul de trecere a frontierei de la graniţa dintre Belarus şi Polonia, Comitetul pentru Securitate de Stat (KGB) al Belarusului şi Agenţia de Informaţii Externe a Poloniei au efectuat un schimb între cinci persoane condamnate pentru spionaj în Belarus şi în Federaţia Rusă şi cinci cetăţeni reţinuţi pe teritoriul diferitelor ţări ale UE şi al altor state”, transmite news.ro.

KGB-ul din Belarus susține că Alexandru Bălan și-a riscat viața „cu stoicism” pentru „patrie”

„Au fost repatriaţi de pe teritoriul polonez spionii belaruşi Aleksandr Balan şi Vladislav Nadeiko, precum şi doi cetăţeni ai Federaţiei Ruse – arheologul Aleksandr Butiaghin şi Nina Popova (la rândul ei suspectată de spionaj – n.r.)”, scrie agenţia de presă de stat BelTA.

„Preşedintele Republicii Belarus (dictatorul Aleksandr Lukașenko – n.r.) a dat instrucţiuni preşedintelui Comitetului pentru Securitate de Stat să acorde asistenţă maximă agenţilor noştri de informaţii, care, riscându-şi viaţa şi sănătatea, şi-au îndeplinit cu stoicism şi curaj datoria în numele Patriei”, a declarat adjunctul şefului Direcţiei de anchetă a KGB-ului din Belarus Aleksandr Tarasevici.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, Balan spune că este „o mare onoare”, iar interlocutorul său îi răspunde „mereu”.

Un schimb de deținuți și spioni mediat de SUA

Trei cetăţeni polonezi deţinuţi în Belarus şi doi ofiţeri SIS aflaţi în detenţie în Rusia au fost eliberaţi ca urmare a colaborării dintre SUA, Polonia, România și Rep. Moldova.

În schimbul eliberării celor doi ofițeri SIS, Rep. Moldova a predat-o Rusiei pe Nina Popova, soția unui militar rus din Transnistria condamnată la închisoare pentru mituirea unui vameș și suspectată totodată de spionaj, și l-a predat Belarusului pe Alexandru Bălan, condamnat la închisoare pentru trădare de ţară în interesul KGB-ului de la Minsk.

Arestat anul trecut la Timișoarea, Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, a fost extrădat vinerea trecută în Rep. Moldova.

SUA, Polonia și Rep. Moldova au mulțumit României

Ambasada SUA la Bucureşti a salutat „rolul semnificativ” al României în acest schimb de spioni și deținuți. Președinta Rep. Moldova Maia Sandu și premierul Poloniei Donald Tusk au mulțumit de asemenea României.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi că autorităţile române au participat „activ şi cu succes” la un „efort transatlantic” care a presupus, printre altele, recuperarea a doi ofiţeri moldoveni ţinuţi captivi în Rusia.

„SRI, în coordonare cu partenerii din Cehia, Polonia și Ungaria, a documentat acțiunile de spionaj în favoarea KGB Belarus derulate de Alexandru Bălan, fundamentând reținerea acestuia în România. În continuarea acțiunilor SRI, instituțiile judiciare române au acționat conform competențelor și au răspuns pozitiv solicitărilor autorităților din Republica Moldova de extrādare a cetățeanului moldovean, ceea ce a permis ulterior efectuarea schimbului”, a subliniat președintele României.

Cine este Alexandru Bălan

În timp ce participa la conferințe pe tematici de securitate și pleda într-un proeuropean convins, Alexandru Bălan trezea suspiciuni că se întâlnea cu ofițeri din KGB-ul din Belarus și oferea informații în schimbul unor recompense financiare.

Potrivit DIICOT, fostul director adjunct al SIS s-a întâlnit de două ori la Budapesta, capitala Ungariei, în 2024 și 2025, cu ofiţeri de informaţii din cadrul KGB-ului din Belarus. SRI a precizat că demascarea spionului a fost o acțiune complexă, făcută în cooperare cu serviciile de informaţii din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova.

Condamnat la un an și șase luni de închisoare în Republica Moldova în data de 15 aprilie, Alexandru Bălan a fost extrădat vinerea trecută. Alexandru Bălan a fost numit adjunct al șefului SIS în martie 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, când scena politică din Republica Moldova era controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, condamnat pe 16 aprilie la 19 ani de închisoare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”.

