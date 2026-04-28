Tehnologie avansată pentru experiențe electrice de top

Unul dintre punctele forte ale Mercedes CLA 350 EQ este designul său excepțional, care combină eficiența aerodinamică cu un aspect estetic deosebit, a relatat publicația Heise în urma unui test auto. Panorama din sticlă, oferită standard pentru modelele CLA 250+ și 350, contribuie la senzația de spațiu, deși pasagerii mai înalți din spate ar putea găsi poziția incomodă pentru călătorii lungi.

Interiorul este o îmbunătățire clară față de alte modele Mercedes, cum ar fi C-Class, evitând combinațiile discutabile dintre materialele premium și cele din plastic.

Cu două motoare electrice sincronizate permanent (PSM), CLA 350 EQ oferă o putere considerabilă, adaptată pentru eficiență pe distanțe lungi. Deși schimbarea treptelor la viteze de aproximativ 110 km/h poate fi percepută de unii ca fiind deranjantă, aceasta contribuie semnificativ la menținerea eficienței energetice.

Suspensia cu arcuri din oțel este reglată pentru a asigura un echilibru între confort și stabilitate, oferind o experiență de conducere plăcută, chiar și pe drumuri mai lungi.

Se poate încărca mai rapid decât ai putea alimenta un vehicul pe benzină

Mercedes-Benz CLA 350 EQ se remarcă printr-un sistem de încărcare rapidă care poate ajunge la 350 kW, depășind chiar specificațiile oficiale de 320 kW. Acest lucru permite încărcarea unei autonomii de până la 300 km în mai puțin de 10 minute în condiții optime. Planificatorul inteligent al încărcării optimizează pauzele, oferind soluții rapide și eficiente.

„Pe majoritatea traseelor, acest model se încarcă mai rapid decât ai putea alimenta un vehicul pe benzină”, notează jurnaliștii Heise. În timpul unui test de 705 km, mașina a necesitat doar două opriri de încărcare a câte 5 minute, deși majoritatea șoferilor ar putea evita aceste opriri prin încărcarea completă înainte de plecare.

Totuși, această performanță depinde de existența unei stații de încărcare ultra-rapidă (High Power Charger). În ceea ce privește comparația cu plinul de benzină, dacă luăm în calcul timpul total petrecut la o pompă (oprire, alimentare, plată, eventual o cafea/toaletă), cele 10 minute petrecute la un încărcător ultra-rapid fac ca diferența să fie aproape insesizabilă.

Au fost constatate probleme de software

Deși hardware-ul CLA 350 EQ impresionează, software-ul întâmpină câteva probleme persistente. Funcții precum cruise control și head-up display-ul au suferit întreruperi ocazionale. Mai îngrijorătoare sunt mesajele de eroare, inclusiv „Defecțiune la sistemul de încărcare. Mergeți la un service auto”, care, deși nu indică defecțiuni hardware reale, reflectă deficiențe software ce necesită atenție.

Sistemul de asistență vocală pare să nu fi ținut pasul cu evoluțiile recente în domeniul inteligenței artificiale. De asemenea, interfața „Zero Layer” a fost criticată pentru complexitatea meniurilor, care îngreunează accesul la setările de bază, cum ar fi cele legate de baterie.

În ciuda problemelor software, Mercedes-Benz CLA 350 EQ reprezintă un punct de referință în segmentul vehiculelor electrice. Este un model care combină designul elegant, tehnologia avansată și performanța impresionantă, fiind ideal pentru călătorii pe distanțe lungi.

Modelul CLA al Mercedes a fost deja desemnat „Mașina Anului 2026 în Europa”. Varianta CLA 350 4MATIC cu tehnologie EQ este vârful de gamă electric al noii generații.

Prețul pentru noul Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC cu tehnologie EQ (versiunea 100% electrică) în România pornește de la aproximativ 58.000-59.000 de euro, cu TVA inclus.