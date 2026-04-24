Statele Unite pregătesc strategii și planuri pentru posibile atacuri în Strâmtoarea Ormuz

Oficialii militari americani dezvoltă noi planuri pentru a viza capacitățile Iranului în Strâmtoarea Ormuz, în eventualitatea în care actualul armistițiu cu Teheranul, instituit pe 7 aprilie 2026, cade, relatează portalul american de știri, citând mai multe surse.

Care sunt opțiunile analizate de SUA în Strâmtoarea Ormuz

Printre opțiunile analizate se numără lovituri ce ar pune accent pe „țintirea dinamică” a capacităților iraniene din Strâmtoarea Ormuz, Golful Arabiei de Sud și Golful Oman.

Planurile includ atacuri asupra bărcilor rapide, navelor specializate în plasarea minelor și altor active asimetrice folosite de Iran pentru a bloca aceste căi navigabile esențiale, care sunt utilizate ca pârghie în relațiile tensionate cu SUA.

SUA ar putea adopta strategi mai agresive de atac

Deși atacurile inițiale ale armatei americane s-au concentrat pe ținte din afara strâmtorii, noile planuri vizează o campanie de bombardamente mai concentrată în jurul acestor ape strategice.

Conform surselor citate, o mare parte din rachetele de apărare de coastă ale Iranului rămân intacte, iar flota sa de bărci mici poate fi utilizată pentru a lansa atacuri asupra navelor comerciale.

„Dacă nu poți dovedi fără echivoc că 100% din capacitățile militare ale Iranului sunt distruse sau că SUA pot reduce riscurile, decizia va depinde de cât de mult este Donald Trump dispus să-și asume riscuri și să înceapă să împingă navele prin strâmtoare”, a declarat o sursă familiarizată cu planificarea militară.

Atacurile asupra infrastructurii ar putea duce la escaladarea conflictului

O altă opțiune luată în considerare este atacarea infrastructurii și a țintelor cu utilizare duală, inclusiv a instalațiilor energetice, pentru a forța Iranul să revină la masa negocierilor.

Potrivit sursei citate mai sus, astfel de atacuri ar marca o escaladare controversată a conflictului. „Toate opțiunile rămân pe masă”, a declarat un oficial al Departamentului de Apărare, refuzând să comenteze despre mișcările viitoare sau ipotetice.

