Nava de asalt USS Tripoli se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a aprobat o cerere din partea Comandamentului Central al SUA, responsabil pentru Orientul Mijlociu, în vederea suplimentării forțelor de lângă Iran cu un „grup amfibiu pregătit și o unitate expediționară atașată de pușcași marini”.

Potrivit surselor citate de WSJ, o astfel de unitate este formată de obicei din mai multe nave de război și 5.000 de pușcași marini.

Nava USS Tripoli, cu baza în Japonia, și pușcașii marini atașați se îndreaptă acum spre Orientul Mijlociu, precizează sursele respective.

Donald Trump anunță plănuirea unei ofensive „foarte dure”

Această veste vine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat, într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, că Statele Unite plănuiesc o ofensivă „foarte dură” împotriva Iranului în zilele următoare.

De asemenea, președintele american a declarat că SUA vor escorta navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, dacă situația o va impune. „O vom face, dacă va fi nevoie. Dar, știți, sperăm că lucrurile vor merge foarte bine. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Trump, fără a oferi detalii suplimentare.

Președintele american susține din nou că regimul iranian este „complet distrus”

Afirmația sa, făcută în cadrul emisiunii „Fox & Friends” și difuzată parțial vineri dimineața, a fost urmată de un avertisment dur: „Îi vom lovi foarte tare în următoarea săptămână”.

Trump a susținut din nou că regimul iranian este „complet distrus” din punct de vedere militar, economic și strategic. „Marina iraniană a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte mijloace sunt decimate, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului.

Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și timp din belșug”, a declarat președintele american, care a evitat să ofere un termen clar pentru finalizarea operațiunilor din Iran.

