Schimbările climatice amenință direct supraviețuirea sporturilor de iarnă

Stațiunile de schi din Europa se confruntă cu o criză fără precedent din cauza lipsei de zăpadă, ceea ce a dus la abandonarea a sute de pârtii. Potrivit Daily Mail, 186 de stațiuni de schi din Franța au fost închise definitiv, iar multe alte zone de schi la altitudini joase se luptă să supraviețuiască.

Sezonul de schi 2025-2026 nu face excepție, cu numeroase clipuri video pe rețelele de socializare care arată lipsa stratului de zăpadă în Franța, Austria și Elveția. În zone precum Alpii de Nord din Franța și regiunea Tirol din Austria, pârtiile sunt acoperite cu petice de iarbă, pietre și pământ, iar schiorii sunt nevoiți să caute altitudini mai mari pentru condiții mai bune.

Chiar dacă în ultimele zile au fost ninsori abundente în Pirinei și unele stațiuni din Italia, filmări din Franța și Austria ilustrează schiori alunecând pe fâșii înguste de zăpadă înghețată și folosind telescaune deasupra unor pârtii aproape lipsite de zăpadă.

În plus, temperaturile neobișnuit de ridicate amenință supraviețuirea stațiunilor aflate la altitudini joase, iar multe au fost deja închise.

Avertismentul experților

Urs Lehmann, CEO-ul Federației Internaționale de Schi și Snowboard, a avertizat, recent, asupra impactului devastator al schimbărilor climatice asupra sporturilor de iarnă.

„Efectul de undă al schimbărilor climatice asupra fiecărui aspect al societății este cu adevărat înfricoșător. Se pare că domeniul sporturilor pe zăpadă – nu doar la nivel competițional, ci pentru toate comunitățile care gravitează în jurul stațiunilor de schi – este printre primele care resimt direct acest impact devastator”, a declarat acesta în cadrul unui eveniment pe ghețarul Great Aletsch din Elveția.

Un raport din 2023 a avertizat că peste jumătate din stațiunile de schi europene se vor confrunta cu o lipsă gravă de zăpadă dacă temperaturile vor crește cu 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. În cazul unei creșteri de 4 grade, aproape toate stațiunile ar fi afectate, punând în pericol industria turismului și viitorul iubitorilor de sporturi de iarnă.

Soluții parțiale pentru o criză majoră

Studiul publicat în revista „Nature Climate Change” a subliniat că producția de zăpadă artificială, o soluție des utilizată, ar putea doar parțial să compenseze scăderea cantității de zăpadă naturală. Mai mult, utilizarea tunurilor de zăpadă contribuie la emisia de gaze cu efect de seră, ceea ce agravează problema încălzirii globale.

Schimbările climatice au dus la topirea ghețarilor și la o lipsă cronică de zăpadă în timpul iernilor, lăsând multe stațiuni europene de schi cu pârtii în mare parte fără zăpadă. În Franța, de exemplu, 186 de stațiuni au fost închise definitiv, iar 113 telescaune, însumând aproape 65 de kilometri, au fost abandonate.

Stațiunile părăsite reprezintă o problemă ecologică

Cazul stațiunii de schi Céüze 2000, din Alpii francezi, care s-a închis la sfârșitul sezonului din 2018, a reprezentat un șoc pentru localnici. Structurile stațiunii, odată cunoscută pentru peisajul său alpin dramatic, au fost lăsate să se degradeze. Asociația Mountain Wilderness estimează că există peste 3.000 de structuri abandonate în munții francezi, afectând treptat peisajul spectaculos al Europei.

În Italia, 90% dintre pârtii depind acum de zăpada artificială pentru a asigura acoperirea necesară, conform datelor furnizate de organizația ecologistă italiană Legambiente. Totuși, pentru a produce zăpadă artificială, temperaturile trebuie să fie apropiate de zero grade Celsius.

În Austria, 70% dintre pârtii folosesc zăpadă artificială, în timp ce în Elveția procentul este de 50%, iar în Franța 39%.

Probleme și pentru organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă

La începutul lunii decembrie 2025, în Dolomiți, în nord-estul Italiei, lipsa de zăpadă cauzată de temperaturile ridicate a dus la închiderea mai multor pârtii, provocând haos. Imaginile surprinse acolo arată schiori înghesuiți, nervoși, așteptând la cozi lungi pentru a folosi telescaunele disponibile. La o pârtie care ducea spre Arabba, închisă din cauza lipsei de zăpadă, s-au format cozi uriașe, iar timpul de așteptare a ajuns la 45 de minute.

Organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă, care urmează să aibă loc în Milano și Cortina d’Ampezzo în perioada 6-22 februarie 2026, au recunoscut recent că s-au confruntat cu o „problemă tehnică” legată de producția de zăpadă artificială, din cauza lipsei de apă.

Aceasta a afectat o zonă din Livigno, în Alpi, unde urmează să se desfășoare competițiile de schi freestyle și snowboard.

