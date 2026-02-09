„Totul era calculat. Mâncarea ne-a distrus bugetul”

Jan, un turist de 50 de ani, a mers anul trecut la schi cu soția și cei doi copii, pentru prima dată cu toată familia. A ales un apartament, a plătit din timp skipass-urile, lecțiile de schi și echipamentul. Totul fusese pus pe hârtie. Ce nu a calculat deloc a fost însă mâncarea de pe pârtii.

„Știam că e scump, dar nimic nu m-a pregătit pentru ce a urmat”, a povestit el pentru publicația olandeză De Gelderlander.

În prima zi de schi, pe la 12.30, familia s-a oprit la o terasă mare de pe pârtie. Soare, cer albastru, copii flămânzi. Nimic ieșit din comun. Au comandat lucruri simple, adică șnițele, cartofi prăjiți, paste pentru copii și câteva băuturi. Fără desert. Nota a fost o reală surpriză: 112,4 euro.

„Am înghițit în sec și mi-am spus că e vacanță, că merităm. Am lăsat-o așa”, povestește Jan.

„E doar un cappuccino”: greșeala care se repetă zilnic

Problema nu a fost un singur prânz. Ci toate micile opriri care au urmat zi de zi. Un cappuccino aici. O ciocolată caldă pentru copii mai încolo. O supă „doar ca să ne încălzim”. Nimic nu părea grav.

„Nu simți că cheltuiești mult. Sunt sume mici. Dar se adună”, povestește el.

La un moment dat, au luat doar cafea și prăjituri, convinși că economisesc: două cappuccino, două sucuri și patru porții de ștrudel cu mere i-a costat aproape 60 de euro.

Șocul adevărat a venit acasă

După vacanță, Jan a strâns toate bonurile și le-a adunat. Rezultatul l-a lăsat fără cuvinte: aproape 650 de euro cheltuiți doar pe mâncare și băuturi pe pârtie. Mai mult decât costase închirierea echipamentului de schi pentru toată familia.

„Atunci m-am simțit prost. Nu a fost un moment, a fost câte puțin în fiecare zi. Și am văzut asta, dar am ignorat-o”, spune el. Mai ales că familia avea închiriat un apartament cu bucătărie. Ar fi putut pregăti mâncare, ar fi putut lua un termos cu ceai sau cafea, ar fi putut face sandvișuri.

Adevăratul pericol pentru buget stă în lucrurile mici

„Dar nu voiam să fiu tatăl cu rucsacul plin de pachețele. Voiam să stăm jos, să comandăm, să ne odihnim. Și asta costă”, recunoaște Jan.

Într-o simplă vacanță la schi, Jan a înțeles că deciziile luate pe loc și comoditatea sunt cele mai costisitoare. Dacă costurile pentru skipass și cazare sunt clare, mâncarea de pe pârtie pare inofensivă și, pentru unii, este simbolul unei vacanțe reușite. Dar, în realitate, tocmai ea distruge bugetul. Iar Jan spune că, data viitoare, va face lucrurile diferit: termos, sandvișuri și o singură masă pe pârtie, nu zilnic.

„Vacanța poate fi frumoasă și fără să arunci bani pe fiecare cappuccino”, spune el.

