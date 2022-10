Se pare că incendiul a cuprins parcul național Rapa Nui, situat la 3.500 km în largul coastei de vest a Chile, provocând daune „ireparabile” sitului arheologic.

„Peste 100 de hectare au fost afectate în sectorul Rano Raraku, care include zonele umede și sectorul moai”, a declarat parcul național într-un comunicat pe pagina sa oficială de Facebook joi.

Easter Islands moai statues have been damaged by a fire in 148 acres that is believed to have been started deliberatelypic.twitter.com/uh4UKFVVGR