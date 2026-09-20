Scandal la Ploiești din cauza statuii „D-l Goe” vopsită în culorile curcubeului. PSD acuză o „mutilare ideologică”, în timp ce artista și primarul resping atacurile

Statuia „D-l Goe”, inspirată de personajul iconic al lui I.L. Caragiale, a fost recent transformată într-o operă de artă urbană. Statuia, pictată în culorile unui curcubeu de artista Corina Monea, cunoscută sub numele de „OCU”, a fost realizată vineri, 19 septembrie 2026, în cadrul festivalului ARTOWN – Anuala de Artă Urbană.

Intervenția artistică a generat reacții mixte, iar PSD Ploiești a criticat puternic inițiativa, asociind culorile curcubeului cu simbolul mișcării LGBT. Într-o postare pe Facebook, partidul a caracterizat lucrarea ca o „mutilare ideologică” și „pângărire” a unui simbol cultural.

„Ploieștiul nu este terenul de joacă al agendei LGBT”, a declarat PSD Ploiești, solicitând revenirea statuii la forma inițială și asumarea costurilor de către cei responsabili de schimbare.

„Costumul de marinar și bereta personajului lui I.L. Caragiale au fost acoperite intenționat în culorile curcubeului”, a mai adăugat formațiunea politică.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a intervenit în polemica iscată, afirmând că „un curcubeu va rămâne mereu curcubeu și semn de vreme bună după ploaie, nu ideologie”.

La rândul său, OCU a respins orice asociere cu simboluri politice sau sociale: „Nu am vrut să provoc un război cultural. Am vrut să fac artă”, a declarat artista, într-un interviu pentru publicația locală Observatorul Prahovean. explicând că lucrarea sa este inspirată de curcubeul natural și simbolizează diversitatea și incluziunea.

Organizatorii festivalului ARTOWN au susținut, pentru Ziarul Incomod, că lucrarea reprezintă un curcubeu clasic, format din șapte culori, și nu steagul Pride, care are șase benzi colorate. Controversa nu a împiedicat însă criticile și dezbaterile aprinse pe rețelele de socializare.

În mijlocul discuțiilor, scriitorul și publicitarul Alex Tocilescu a decis să viziteze personal statuia. Acesta a povestit pe Facebook cum a plecat din București într-o noapte, ajungând la Ploiești în jurul orei 0.30.

„La 0.30 eram în Gara de Sud din Ploiești și râdeam de statuia aia, care într-adevăr e surprinzător de înaltă, dar nu are nimic gay”, a scris el.

În timpul vizitei, Tocilescu a fost martorul unui conflict între un călător și un paznic al gării, după ce acestuia din urmă i s-a interzis să aștepte trenul în interiorul clădirii, paznicul invocând o interdicție pentru accesul publicului pe timpul nopții.

În același timp, o altă voce din comentariile apărute la postarea lui Tocilescu a adus în discuție o problemă mult mai concretă: lipsa unei toalete publice funcționale în Gara Ploiești Sud de peste 30 de ani.

„Dincolo de «Dl Goe», ploieștenii și persoanele aflate în tranzit prin Gara Ploiești Sud nu au acces la o toaletă publică de 30 de ani. Și acest subiect ar merita un fotoreportaj sau un reportaj video”, a scris aceasta.