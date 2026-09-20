Construcția uriașă din mijlocul junglei care nu duce nicăieri. Un pod nefinalizat și abandonat a devenit atracție turistică, în Sao Paulo

Adânc în pădurile dense ale statului brazilian São Paulo se ascunde o structură arhitecturală neobișnuită, care la prima vedere pare aproape suprarealistă. Un viaduct masiv din beton se ridică maiestuos deasupra vegetației luxuriante și se termină brusc în aer, de parcă inginerii și constructorii nu ar fi avut niciodată o destinație reală în plan.

Cunoscut sub numele de viaductul Petrobras, acest proiect de infrastructură abandonat a devenit astăzi un monument uitat al ambițiilor umane nesăbuite, complet învăluit de natura tropicală care și-a reintrat în drepturi, relatează publicația sârbească Blic, parte a trustului Ringier.

Povestea acestei construcții impresionante începe în anii ’50, o perioadă în care Brazilia inițiase un plan ambițios pentru construirea unei uriașe artere rutiere de transport. Proiectul își propunea să lege nordul de sudul țării pe o distanță uriașă de aproape 4.800 de kilometri. Segmentul de traseu conceput pentru a uni metropolele Rio de Janeiro și São Paulo s-a dovedit însă a fi o provocare tehnică colosală din cauza reliefului montan muntos și a junglei impenetrabile.

În anii ’70, pe fondul unei perioade de avânt economic în care statul brazilian investea masiv în industrie și energie nucleară, proiectul a fost reluat cu noi soluții tehnice. După ce ideile de a croi un drum clasic prin terenul accidentat au fost respinse rând pe rând, inginerii au luat decizia neobișnuită și extrem de costisitoare de a ridica șoseaua la mare înălțime, direct deasupra coronamentului arborilor din junglă.

Traseul proiectat urma coridoarele speciale utilizate de compania petrolieră de stat Petrobras pentru inspecția și întreținerea conductelor de gaz, detaliu de la care viaductul și-a căpătat denumirea.

Șantierul a fost unul de-a dreptul chinuitor pentru echipele de muncitori. Aceștia au lucrat zilnic în condiții de umiditate extremă și temperaturi caniculare, fiind agasați constant de insecte și izolați în vegetația densă.

Viaductul trebuia să aibă o lungime de aproximativ 300 de metri și o înălțime de peste 40 de metri, având rolul strategic de a scurta distanța dintre Rio de Janeiro și São Paulo cu peste 50 de kilometri.

Iminența finalizării a fost însă spulberată brutal de criza economică severă care a lovit Brazilia la sfârșitul anilor '70, determinând sistarea imediată a finanțării. Ulterior, autoritățile au reevaluat întreaga rețea de transport și au decis că este mult mai eficient economic ca noul traseu să fie redirecționat de-a lungul coastei oceanice.

Lăsat fără sprijin financiar și fără o conexiune rutieră reală, viaductul Petrobras și-a pierdut utilitatea peste noapte.

Decenii la rând, colosul de beton mâncat de mușchi și vegetație a rămas doar o mărturie tăcută a unor estimări economice eronate. Cu toate acestea, ceea ce inițial a reprezentat un eșec răsunător al ingineriei braziliene a căpătat recent o nouă viață într-un mod complet neașteptat.

Astăzi, viaductul din mijlocul junglei atrage pasionații de aventură și sporturi extreme din întreaga lume. Iubitorii de adrenalină străbat potecile înguste din pădure pe jos sau cu motociclete de teren pentru a ajunge la pilonii gigantici, unde practică escalada, coborârea în rapel și săriturile cu bungee-jumping de la o înălțime de peste 40 de metri.