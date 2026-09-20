Premierul desemnat recent Siegfried Mureşan a spus, duminică dimineaţă, că el nu va stinge lumina deschisă de Ilie Bolojan în cămara cu șmecherii, astfel că va duce mai departe lupta împotriva neregulilor din administraţia publică, iniţiată de predecesorul său.

„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu şmecherii. Dacă cineva se aşteaptă ca eu să sting lumina, se înşeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă şi vom curăţa toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, a transmis Siegfried Mureşan, duminică dimineață, pe pagina de Facebook.

Declaraţiile vin la scurt timp după ce acesta a anunţat că programul său de guvernare va fi construit pe baza realizărilor Guvernului Bolojan, având ca priorităţi reducerea inflaţiei, creşterea economică şi îmbunătăţirea nivelului de trai.

Siegfried Mureşan a fost desemnat oficial premier sâmbătă, printr-un decret semnat de preşedintele Nicuşor Dan. Actul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial, iar Mureşan va avea la dispoziţie 10 zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere”, a mai spus premierul desemnat.

Mureşan a subliniat că intenţia sa nu este de a acţiona împotriva cuiva, ci în beneficiul cetăţenilor oneşti.

„Aceste acţiuni nu sunt împotriva cuiva anume, ci pentru toţi oamenii cinstiţi din România, care muncesc şi care merită să beneficieze la maximum de pe urma muncii cinstite pe care o fac”, a precizat el.

Referindu-se la priorităţile sale, Mureşan a enumerat „câteva principii sănătoase” care vor ghida activitatea viitorului său guvern: „Să fim responsabili, să gestionăm cu atenţie banul public, să nu risipim banii oamenilor şi să investim acolo unde este nevoie”.

De asemenea, Siegfried Mureşan şi-a exprimat hotărârea de a continua politicile menite să stabilizeze economia şi să aducă beneficii directe cetăţenilor: „Obiectivul este să reducem inflaţia, să creştem economia şi să îmbunătăţim nivelul de trai al oamenilor”.

Desemnarea lui Mureşan ca premier vine într-un moment în care România se află în plin proces de redresare economică, iar noul guvern va avea sarcina de a gestiona provocările financiare şi sociale acumulate în ultimele decenii.

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 5 mai, Guvernul a căzut prin moțiune de cenzură.

Președintele Nicușor Dan a promis un nou Guvern „într-un termen rezonabil”, însă negocierile au durat peste patru luni. Pe 4 iunie l-a nominalizat pe Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înaintea votului din Parlament, iar pe 14 iunie l-a propus pe Adrian Veștea, dar Guvernul său a fost respins pe 22 iunie în Parlament. Apoi, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au susținut pe Siegfried Mureșan.