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Criza politică văzută de la coada vacii. Sătenii din Movila Miresii, Brăila, cred că parlamentarii n-ar rezista o zi în locul lor: „Ăia care au murit la Revoluție putrezesc și ăștia se distrează”/ „Dacă era să-l dea pe Bolojan, îl dădeau jos din mai”

Maria Andrieș
Maria Andrieș
Senior Reporter
Eli Driu (foto)
Eli Driu (foto)
Fotoreporter
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Sătenii din zona Lacului Movila Miresii
Sătenii din zona Lacului Movila Miresii cred că parlamentarii nu ar rezista în locul lor. Sursa foto: Eli Driu
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De câțiva ani, din Lacul Movila Miresii, aflat la aproximativ 15 kilometri de Brăila, a rămas doar sarea, pe care localnicii n-au la ce-o folosi. Doar s-o presare pe rana sărăciei, care s-a adâncit odată cu inflația postpandemică.

Comuna numără în jur de 3.700 de locuitori și trei sate. Deține, pe hârtie, regim de stațiune balneoclimaterică. În jurul lacului, al cărui nămol are proprietăți terapeutice, a existat, înainte de 1989, un complex turistic, cu spații de cazare. Acum vezi doar vaci la păscut și, în depărtare, printre ultimele zdrențe de apă, își fac de lucru câteva păsări.

„Mai vin niște bătrâni, să se ungă cu noroi”

„Cam de vreo patru-cinci ani, a secat. Anul ăsta, încă au mai fost ploile din primăvară. În alți ani, puteai să-l treci cu piciorul, și sărătura se uscase”, povestește Ion, 77 de ani, venit cu toiagul în mână, să-și aducă vaca de la pășune.

Bărbatul adaugă că nu seceta e de vină, secetă era și înainte, dar autoritățile locale aveau grijă să ajute lacul să nu moară. „Când era cu C.A.P.-ul, pe linia aia, erau stații de irigații. Și apa mai curgea de acolo, de la aspersoare, în lac. Și anul ăsta, până în luna mai, era apa până aicea, în iarba asta. Dar au venit căldurile”.

Veștile despre investitori sau proiecte care să transforme lacul în atracție turistică s-au împuținat. Ultima oară, precizează Ion, „se auzea de niște italieni, să vină să tragă nămolul. N-a mai venit niciunul. Mai trece când și când câte cineva, pe nisipul ăla, de acolo, unde se intră până la apă cu piciorul. Mai vin bătrâni din ăștia, ca să se ungă cu noroi”.

„Trebuia să fie ceva frumos, agroturism, să vină lumea”

Lacul, miraj geologic în câmpie, e bogat în tot felul de minerale, iar sarea din el are nuanțe roșii, verzi și albastre. Vitele sătenilor sunt priponite la câțiva pași de o brazdă de trestii mărunte, care măsoară până unde era apa, pe vremuri.

„Ăsta-i cel mai bun lac, e natural”, intră în vorbă un alt localnic, venit alături de un vecin, după vaci. Mihai are 54 de ani, un băiat care a făcut facultate, că „l-a dus capul” și o mamă pensionară C.A.P.. „Ce-avem noi aicea ei nu finanțează, numai ce-aduc din afară. Nu s-a făcut nimic pentru lacul ăsta, nu-i amenajat. Puteau să facă o stațiune”.

Lacul Movila Miresii a secat aproape complet din 2022. Sursa foto: Eli Driu
Lacul Movila Miresii a secat aproape complet din 2022. Sursa foto: Eli Driu

La Băile, județul Buzău, funcționa o stație de împachetat nămol, spune Ion. “Scotea nămol din Lacul Movila Miresii și-l ducea la toate stațiunile din țară. Îl trăgea, îl încălzea, îl băga la pungi. Nu știu dacă o mai fi acuma, n-am mai trecut pe acolo de mult”.

„Trebuia să facă ceva frumos, agroturism, să vină lumea. Nu fac nimica, habar n-au!”, zice Mihai. Cine să facă? „Cei de la ministere, care au fonduri europene, al Dezvoltării, al Mediului, depinde cui aparține.... Consiliul Județean? A, păi, pe Județeanul nostru nu-l face nimeni!”. Omul râde cu mare poftă. „Ăștia nu-s oameni să ne conducă. Conduc ei între ei, afacerile lor. Au dus țara de râpă. Au făcut nenorociri ăștia pe pămîntul ăsta. Ne-au terminat și fizic, și psihic”.

„Treburile care ne interesează nu le finanțează”

„Să știți că pe vremea lui Ceaușescu era frumos aicea, era amenajat, erau căsuțe, era pădure, venea lumea. După ce s-a terminat cu ăsta, gata, s-a terminat tot”. „S-a furat tot”, completează Ion. „Exact. Dar n-are cine să spună adevărul... Ăștia ne mint de ne rup. Dar dacă vii la fața locului și vezi ce dezastru au făcut ăștia... e dezastru!”.

În Movila Miresii, în loc de prosperitate, s-a instalat „paragina, nu vedeți?”, continuă Mihai. „Putea să fie ceva frumos, pentru populație, să fie agroturism. Erau oameni în sat care ar fi construit, s-ar fi pregătit. Degeaba bani de la Uniunea Europeană, treburile care ne interesează nu le finanțează. Păcat de lacul ăsta, păcat de el! Dacă ar fi fost aicea amenajat, era frumusețe rară!”.

„Veneau înainte oamenii cu autobuzele, la nămol, aici, veneau cu ăla de 11, plecau cu ăla de 3, de 4. Astea au fost amintiri, ce-am prins noii. Nu se implică nimeni. Că și înainte, mai băgau apă, era malul până aicea. Până la pieptul omului era apa”. Ion arată cu muchia palmei în dreptul sternului. El vorbește calm, Mihai e mai vehement

„Păcat că n-are cine să finanțeze! Ăștia ai noștri, dacă te duci la ei, că nu sunt bani, că nu se poate, că nu știu ce... Dar ei nici n-au încercat baremi să facă ceva, nici nu-i interesează. S-au făcut ei mari acuma, s-a făcut treaba bună, au de toate, ‘tu v-ați naibii de aicea!”.

„Simion se dă cu ei, e parte la toate măgăriile care se fac”

La discuție asistă și alți localnici, veniți după vaci. Mihai pomenește de pensia mamei sale. „Dom’le, îi lumea săracă, amărâtă, n-are de-o pâine. Asta-i viață, să trăiești cu 200 de euro pe lună? Să vină (n. red. – conducătorii) să vadă cum trăiește lumea reală, în satul ăsta. Cum vine omul dimineața la magazin, ia o pâine, un pachet de cafea, un salam... A doua zi, nu mai are, ia pe caiet. Îi ceva dezastru... Toată viața au răbdat oamenii, au muncit pe pământul ăsta... Au muncit la C.A.P., toată ziua în soare, se chinuiau. Și când să îi scoată la pensie, le dă 200 de euro. Cică n-are mai mult statul! Dar pentru ei, au!”.

Cu palmele peste toiag, Ion spune că a lucrat 34 de ani și are 3.500 de lei pensie. „Acuma vrea să-mi ia din ăia 500 CAS-ul. 34 de ani am lucrat, am fost și la Canalul Dunăre-Marea Neagră, am lucrat și-acolo”.

Ion, 77 de ani, își amintește când lacul era atracție turistică
Ion, 77 de ani, își amintește când lacul era atracție turistică

Nemulțumirea lui Mihai se îndreaptă spre toate categoriile de conducători, de la primarul comunei până la președintele țării. „Dacă era să-l dea pe Bolojan, îl dădeau jos din mai. Simion zicea și dregea, la alegeri, dar, când să facă ceva, se dă cu ei. E parte la toate măgăriile care se fac, și cu legea ANI, și cu fondurile pierdute de la Uniunea Europeană. Nicușor Dan? Știau de la București că nu e bun nici să meargă pe drum. Și Fritz, de unde-a mai apărut și el cu USR-ul ăsta, cine ești tu, Fritz, să blochezi o țară întreagă? Cine te crezi?”.

„Mă enervează că lumea stă cu capu-n jos”

La Movila Miresii, încrederea în vot și în democrație e la același nivel cu apele lacului sărat. „Nu că suntem cu Georgescu, ăsta nu știm ce hram poartă, dar nu trebuia să-l dea la o parte”, explică Ion.

„Da’ de ce nu pleacă ei toți de acolo? Ăștia nu-s oameni să ne conducă! Să se ducă, dom’le, să nu mai spună că n-avem! Cum el are 10.000 de euro pe lună și la un amărât din ăsta... Au fost votați, de asta sunt acolo. Păi, cine i-a votat? Nu i-am votat noi, ce să votăm noi? Se bagă ăștia. Nu i-au votat nici românii, nu vedeți ce le face? Locuri de muncă, nu, țara au distrus-o, ăsta-i trai de trăit?”, întreabă retoric Mihai, îndreptându-și șapca.

Mihai, 54 de ani, crede că pensiile țăranilor sunt prea mici în comparație cu salariile parlamentarilor. Sursa foto: Eli Driu
Mihai, 54 de ani, crede că pensiile țăranilor sunt prea mici în comparație cu salariile parlamentarilor. Sursa foto: Eli Driu

„Mă enervează că lumea stă cu capu-n jos. Dar nouă nu ne e frică, nouă n-are ce să ne ia. N-avem averi... O vacă. Uite-o, că pleacă singură acasă. Să vină să mi-o ia!”. Cu o atitudine “no comment”, de politician între campanii, vaca lui Mihai a apucat-o alene pe drumul pietruit dintre case.

Stăpânul ei răsucește pe toate părțile datoria morală care derivă din statutul de cetățean. „Ce să fac? Să mă duc singur, să strig acolo? Ei dorm și mănâncă și a doua zi tot pe ei îi văd la televizor. Dar mai bine dau drumul la o muzică decât să-i aud pe ei cum spun toate prostiile! Ei se bat numai pentru ei. Țara a fost și este pe mâna lor”.

„Am votat să nu mai fie atâția parlamentari”

Nici în ce se spune la televizor nu mai au încredere oamenii din Movila Miresii. „Exact ca în ‘89, de la televizor a plecat. Au mințit poporul. Ce mă interesează pe mine de Pahonțu, când eu n-am ce mânca? Ăla are șapte vile, ca toți sepepiștii și alți nenorociți. Ce mă interesează pe mine de Bolojan, că are sute de femei și altul nu poate să se însoare toată viața? Vă spun eu, e treaba încurcată”, își încheie tirada Mihai.

„Se ceartă 30 de ani în parlament și n-au făcut nimica. Tot bârâie cu din astea electorale. Băi, m-am dus la vot, te-am votat, fă ceva pentru țara asta! Să știm că trăim în România, nu că ne batem joc unul de altul!”.

Din avântul oratoric al lui Mihai, nu rezultă alte soluții decât să-ți verși furia sub cerul liber, pe un câmp cu urme de copite și flori de sare.

„Îi mai dai jos acuma? Ce voturi, că ne-am săturat de votat în 35 de ani! Când eram de 18 ani, la Revoluție, se zicea să vedeți, peste 40 de ani, ce frumusețe, ce democrație o să avem. Și-acuma-s numai golănii. Sunt vreo doi-trei hoți care trăiesc, s-au asigurat ei și-au lăsat România... Locuri de muncă, 20 de milioane (n.red. – 2.000 de lei) pe economie, atâta poate să ne dea. Dar el poate să ia 500 de milioane, dacă stă doi ani în Parlament”.

Ion, care a ascultat concentrat, cu ochii în zare, precizează: „Și-am votat să nu mai fie atâția parlamentari! Dar dacă a intrat Ponta atunci prim-ministru, s-a dus iar la 500 de parlamentari. Un parlamentari are șofer la scară, cinci secretari, consilieri”. „Și nici n-ai voie să te atingi de el, să-l judeci, până se prescrie”, observă consăteanul lui.

„WC-ul nu-l avem în casă pân-om muri cu ăștia”

„Nu se spune adevărul, le e frică la lume”, revine Mihai. „Ce ai, mă, cu munca mea? Cum te-a dus pe tine capul să ai atâta, când eu muncesc de-o viață și nu m-ajung de azi pe mâine? Ar trebui să ne ducem să stăm pe ei, acolo, dar să nu plecăm din stradă cinci ani. Nu să fluieri, apoi gata, am venit acasă c-au dat jandarmii cu gaze. Te duci, stai acolo, pe ei, fără violență! La Revoluție, de ce au murit peste o mie de oameni? Ca să-i văd pe parlamentari cum iau mii de euro salariu? Ăia putrezesc și ăștia se distrează?”

În 2022, a fost semnat contractul pentru rețea de apă și de canalizare în comuna Movila Miresii. Proiectul e derulat de Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila, finanțat prin fonduri europene și e finalizat în proporție de 94 la sută, conform site-ului poim.apabraila.ro.

În lipsa investițiilor în turism, sătenii din Movila Miresii practică agricultura de subzistență. Sursa foto: Eli Driu
În lipsa investițiilor în turism, sătenii din Movila Miresii practică agricultura de subzistență. Sursa foto: Eli Driu

„Au scormonit satul ăsta trei ani de zile, să ne bage apă și canalizare. Dar nu-i terminată, a plecat șantierul. Scrie pe placajul ăla, de la stația de epurare, că e cu bani europeni. Banii s-au dus. Satul n-are apă, n-are canalizare”, spune Ion.

„WC-ul nu-l avem în casă pân-om muri cu ăștia. Doar să-ți tragi tu, să-ți pui tu, dar costă. N-ai bani, chiar dacă muncești. Salarii mici, n-ai putere”, comentează Mihai. „Nu-i toată țara dată peste cap, depinde de primar. În Vestul ăla, acolo, Timișoara, Ardealul, Clujul, s-au făcut cât de câte unele lucruri, față de ce-i la noi aicea. La noi n-au făcut nimica adevărat”.

„De ce să ne ia taxe, când n-au făcut nimic în 30 de ani? Au pus niște asfalturi”

„Aveam două grădinițe în comună, plecau copiii mei dimineața la grădiniță, veneau seara, la cinci. Aveau două mese, aveau desert, dormeau. La școală, când se duceau, era organizare. Acuma, nu mai...”, dă din mână Ion. „Băiatul meu are doi copii la școală, hainele, caietele, cărțile – costă toate. Ce manuale gratuite? Trebuie bani și pentru cărți”.

Primarul comunei se numește Dumitru Panțuru și e în post din 2004. „De ce să ne ia taxe, când n-au făcut nimic în 30 de ani? Au pus niște asfalturi. Normal, când ești în casă trebuie să văruiești casa... Un stadion, două parcuri și cică-i cel mai frumos la noi aicea! Dar fă, dom’le, un loc de muncă. De ce n-a făcut ăsta (n.red. – lacul sărat), de ce n-a făcut o fabrică? Să lucreze omul, să fie adevărat că simte că trăiește. Mă duc și la parc, seara, dar, dacă tu n-ai nimic în buzunar, degeaba ai atâtea frumuseți în țara asta...”, spune Mihai.

Mirarea cea mare a oamenilor din comuna Movila Miresii e că parlamentarii nu înțeleg „lumea reală”.

„Parcă n-ar fi și ei oameni. Cum crede ăla, acolo, parlamentarul, nu pot să-mi dau seama, cum crede că poate să trăiască un om cu 20 de milioane (n.red. – 2.000 de lei), cu scumpetea pe care au făcut-o ei? Eu asta l-aș întreba din prima. Nu să stai un mandat și nu știu ce, vino încoace, să stai în locul meu trei minute! O săptămână, îl bag la mine în casă, n-avem apă trasă aicea, îl duc la, știți dumneavoastră, n-avem baie, îl duc în curte. Și să-l văd pe ăla ce mai zice el în Parlament, trei vorbe, și apoi «aoleu, nu pot să mai vorbesc, că nu mă lasă ăla de la PSD, PNL, nu știu ce...»”.

„Ce să faci cu 1 leu 40 pentru kilul de lapte? Când tu muncești de te ia boala”

Lângă comoara de nămol, care putea pune și Movila Miresii pe hartă, și asfalt pe toate ulițele, discuția despre nivelul de trai al populației și nepăsarea politicienilor are ceva solemn și sfâșietor. În ciuda balegilor și ciulinilor din jur. Măcar balega și ciulinii sunt adevărați, ca să-l parafrazăm pe Cicero cu șapcă.

Realitatea oamenilor din satul brăilean e diferită de cea a politicienilor. Sursa foto: Eli Driu
Realitatea oamenilor din satul brăilean e diferită de cea a politicienilor. Sursa foto: Eli Driu

„Ce să faci cu 1 leu 40 pentru kilul de lapte?”, spune Mihai. “Când tu muncești de te ia boala? Ce să câștigi din agricultură? Motorina s-a scumpit, un covrig e 5 lei, iar pe kilu’ de grâu îți dă 80 de bani. Ei nu văd ce-i în țara asta? S-o ia, dom’le, de la-nceput! Dacă te duci la spital, nevopsite, nevăruite, școlile – nefăcute, cutare, cutare. Dacă te duci să te opereze, n-ai așa, n-ai ailaltă, ai murit! Ei se duc să se trateze peste hotare. Ia, du-te, mă, la spitalul unde ai fost la conducere 30 de ani!”

La atâtea realități insolubile, oratorul adaugă un vârf de cuțit de idealism: „Ne trebuie un om care să ne conducă, să fim o țară unită, să înțeleagă fiecare ceva din viață. Ăla micul, săracul, care s-a născut să știe că s-a născut, ăla care se duce la muncă să știe că se duce la muncă, ălalaltul, care e parlamentar, să știe că are responsabilități”.

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Tags: Criză politică criza economica Stiri Braila Ilie Bolojan George Simion
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Povestea tânărului care a transformat dorul de liniște într-un camping în Șaru Dornei. De la Iași, înapoi la munte
Ziaruldeiasi.ro
Povestea tânărului care a transformat dorul de liniște într-un camping în Șaru Dornei. De la Iași, înapoi la munte
„Șumudică nu are ce căuta la FCSB!” Gigi Mustață, ferm: Edi Iordănescu, Rădoi sau Reghecampf, singurele opțiuni
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„Șumudică nu are ce căuta la FCSB!” Gigi Mustață, ferm: Edi Iordănescu, Rădoi sau Reghecampf, singurele opțiuni
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