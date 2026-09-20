Vedete din România care s-au înscris la facultate după vârsta de 40 de ani. Nu e niciodată prea târziu pentru studii

Vârsta nu le-a împiedicat să se întoarcă în băncile facultății. Monica Bîrlădeanu, Nadine, Tania Budi, Lavinia Pîrva, Jojo, Alina Pușcaș, Șerban Copoț și Carmen Brumă sunt câteva dintre vedetele din România care au ales să continue studiile după vârsta de 40 de ani.

Pentru mai multe vedete din România, studiile nu s-au încheiat odată cu prima diplomă. Unele au revenit la facultate pentru a schimba domeniul, altele pentru a aprofunda o pasiune sau pentru a-și continua pregătirea într-o direcție profesională deja cunoscută.

Monica Bîrlădeanu a absolvit a doua facultate la 46 de ani

Monica Bîrlădeanu a bifat o nouă etapă în parcursul său educațional. La 46 de ani, actrița a absolvit Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Titu Maiorescu, la 23 de ani după ce terminase Facultatea de Drept.

Vedeta a împărtășit vestea pe rețelele de socializare și a povestit despre emoțiile pe care le-a avut la ceremonia de absolvire.

„Ei bine, daaaa! Am absolvit încă o facultate, la 23 de ani distanță de prima. Facultatea de Psihologie a Universității Titu Maiorescu. Mama, superemoționată (după cum se vede și în imagini). Eu, de asemenea...

● Cred în formarea continuă a omului în orice fel alege s-o facă.

● Cred în întrebări puse sincer, în curajul de a nu ști și în demnitatea de a căuta.

● Cred în evoluție (nu ca performanță, ci ca un drum firesc către ceva mai bun, mai profund și mai viu).

În imaginile de mai sus – câțiva dintre profesorii care m-au ghidat și provocat în acești ani, începând cu domnul decan, prof. Viorel Iulian Tănase, și colegi care mi-au fost ca frații (mai ales în sesiuni).

Iar Maria Buză, iubita mea soacră, a fost invitata noastră specială, pentru un moment artistic! Despre cât de faină a fost ceremonia de absolvire... sper că vor comenta ei mai jos. Dar da... cam asta am făcut cu viața mea în ultimii trei ani, în paralel cu toate”, a scris Monica Bîrlădeanu pe rețelele de socializare.

Nadine a intrat la facultate la 44 de ani

Nadine Voindrouh a ales, la rândul ei, să își continue studiile după vârsta de 40 de ani. În 2021, la 44 de ani, artista a anunțat că a devenit studentă la Psihologie la o universitate de stat din Statele Unite.

Parcursul său educațional a început însă cu câțiva ani înainte. La 38 de ani, Nadine s-a înscris la liceu, iar la 44 de ani a susținut examenul de Bacalaureat.

„Am 44 de ani și am devenit studentă la Psihologie la o universitate de stat din America. Am fost acceptată la un program (am să spun în engleză) de Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science) - sistem online. Am vrut Bachelor of Science deoarece este orientat programul către cercetare, către știința psihologiei. Am detaliat mai mult pe blog. Nu am cuvinte să îți spun ce înseamnă pentru mine acest lucru. Anul ăsta mi-am îndeplinit două mari visuri, acela de a termina liceul cu Bac-ul luat și să devin studentă la Psihologie. Visele se îndeplinesc, nu întâmplător am scris și o carte despre asta. Iar îndeplinirea lor o percep a fi simplă. În cazul meu nu am luat ochii de pe ce îmi doream. Sunt recunoscătoare sortii că pot studia psihologia la nivel de universitate, și nu de amator, așa cum am făcut-o până acum. Tu îti trăiești visul educațional? Ai învățat acele lucruri pe care ai dorit să le știi? Eu n- aș fi putut merge prin viață cu o stare de bine dacă nu mă apucam să aprofundez această pasiune a mea, psihologia - mintea și comportamentul uman/animal. Te îmbrățișez! P.S. Am scris pe blog despre această nouă trăsnaie a vietii mele educaționale”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Tania Budi a studiat actoria după 40 de ani

Tania Budi s-a născut la Constanța și s-a mutat la București pentru studiile superioare. Inițial, a început Facultatea de Matematică, însă ulterior a ales să se îndrepte către Jurnalism. Parcursul său universitar a fost întrerupt de proiectele profesionale. La 41 de ani, Tania Budi s-a înscris la Facultatea de Actorie din cadrul Universității Hyperion.

A urmat cursurile până în anul al doilea, când a fost nevoită să își înghețe studiile din cauza numeroaselor absențe.

„Din pacate sunt nevoita sa repet anul al doilea, pentru ca am lipsit foarte mult din cauza concursului, am pierdut multa materie, iar la actorie nu este de gluma. Daca lipsesti, e greu sa mai recuperezi”, declara Tania Budi.

Marcel Pavel era student la Conservator la 50 de ani

Marcel Pavel a ales să continue studiile muzicale și după ce a trecut de 40 de ani. La 50 de ani, artistul era student în ultimul an la Conservator.

Potrivit informațiilor prezentate despre parcursul său universitar, Marcel Pavel a încheiat anii de studiu cu note maxime și a obținut bursă. Artistul a ales să doneze bursa unei colege despre care spunea că avea mai multă nevoie de bani. De asemenea, acesta intenționa să își continue studiile și să urmeze un program de master.

Lavinia Pîrva s-a înscris la Psihologie la 40 de ani

Lavinia Pîrva a anunțat la vârsta de 40 de ani că revine la facultate. Soția lui Ștefan Bănică a ales să studieze Psihologia, un domeniu de care spune că este pasionată. Vedeta a explicat că nu a urmărit o nouă diplomă, ci aprofundarea unui domeniu care a interesat-o de mult timp.

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la modă, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta împreună sens acolo unde pare că nu mai este.”, a scris Lavinia Pîrva în dreptul unei postări de pe Instagram.

Jojo a devenit studentă la Psihologie la 44 de ani

Cătălina Grama, cunoscută drept Jojo, a ales și ea să înceapă un nou capitol în educație după 40 de ani. Actrița, mamă a doi copii și cofondatoare a unei companii de teatru alături de soțul ei, Paul Ipate, s-a înscris la Facultatea de Psihologie la vârsta de 44 de ani.

Decizia a venit în paralel cu activitatea sa profesională și cu responsabilitățile de familie.

Alina Pușcaș s-a întors la facultate la 41 de ani

Alina Pușcaș a revenit la studii după ce își încheiase deja parcursul universitar. Prezentatoarea „Te cunosc de undeva” a urmat inițial Facultatea de Turism din cadrul Universității Româno-Americane.

La 41 de ani, aceasta a început un program de master la Universitatea Națională de Arte din București. A susținut examenul de admitere și a fost acceptată.

La începutul noului an universitar, Alina Pușcaș a povestit pe rețelele de socializare despre primele întâlniri cu profesorii și colegii.

„A fost discursul decanului și am cunoscut o parte dintre profesorii cu care vom lucra anul acesta. Bineînțeles că nu am fost singurii, doar cei de la master, practic toți am început astăzi, dar a fost mai degrabă un meeting. Mâine începem practic cursurile. Sunt curioasă dacă intrăm direct în pâine cu proiecte sau stăm la discuții, să ne cunoaștem mai bine sau să aflăm despre ce o să învățăm anul acesta… Eu vă încurajez din tot sufletul să faceți, în general, tot felul de cursuri, tot felul de școli care să vă ajute, să vă satisfacă curiozitatea, să vă îmbunătățiți anumite abilități, să vă exersați memoria, de ce nu?”, a precizat ea.

Șerban Copoț a revenit la studii la 41 de ani

Șerban Copoț s-a întors la școală la 41 de ani pentru a-și continua studiile în domeniul protecției mediului.

Prezentatorul a ales o specializare legată de amprenta de carbon și schimbările climatice. Interesul său pentru acest domeniu nu este nou: încă din 2006 deține funcția de președinte al unei asociații dedicate protecției mediului, iar în 2009 a lucrat la un calculator de nișă pentru emisiile de CO2.

„M-am reapucat de școală la 41 de ani, să îmi continui studiile pe care le am în domeniul protecției mediului. Acum fac o specializare pe amprentă de carbon și tot ce înseamnă subiectul acesta, schimbări climatice. Noi am scos primul calculator de nișă de CO2 din sud-estul Europei în 2009 și acum ne pregătim, lucrăm la un software să scoatem o aplicație tot pentru amprenta de carbon, dar mult mai complexă”, a spus Șerban Copoț la Antena Stars.

Carmen Brumă a început o nouă facultate la 49 de ani

Carmen Brumă a decis să revină în mediul universitar la 49 de ani. Partenera lui Mircea Badea a fost admisă la Facultatea de Nutriție și Dietetică din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Ea a ocupat un loc la buget, clasându-se pe poziția 19 din 124 de candidați, potrivit informațiilor prezentate despre admitere.

Carmen Brumă avea deja un master în Nutriție și Siguranță Alimentară, însă a decis să urmeze și studiile de licență în domeniu.