Turismul european a crescut în prima jumătate din 2026, dar valurile de căldură extremă au alungat vizitatorii din Europa de Vest

Industria turismului din Europa a înregistrat un avans de 3% în primele șase luni ale anului 2026, confirmând dorința puternică de călătorie a publicului internațional. Cu toate acestea, dinamicile regionale arată o schismă clară: în timp ce sudul Mediteranei și Europa Centrală și de Est au atras un număr mai mare de vizitatori, țările din Europa de Vest au raportat o scădere a sosirilor pe fondul valurilor de căldură extremă.

Conform ultimului raport World Tourism Barometer publicat de organizația UN Tourism, numărul total al turiștilor internaționali la nivel global a înregistrat o creștere modestă de 0,4% în primul semestru al anului. Europa s-a numărat printre cele mai performante regiuni ale lumii, fiind depășită doar de Africa, zonă care a consemnat un avans de 4 procente.

În total, aproximativ 350 de milioane de turiști străini au vizitat destinațiile europene în intervalul ianuarie - iunie 2026. Distribuită pe regiuni, creșterea a fost de 4% atât pentru Europa Sudică Mediteraneeană, cât și pentru Europa Centrală și de Est, în timp ce Europa de Nord a marcat o majorare de 3%.

În schimb, sosirile din Europa de Vest au înregistrat un recul de 1%, o evoluție atribuită în principal episoadelor de caniculă extremă din luna iunie, precum și o slăbire a cererii pentru călătoriile pe distanțe lungi în al doilea trimestru al anului.

Tensiunile geopolitice și conflictele din Orientul Mijlociu au influențat semnificativ fluxurile globale, regiunea respectivă consemnând o prăbușire de 22% a numărului de sosiri. Reprezentanții UN Tourism au subliniat că incertitudinile din zona Orientului Mijlociu au reorientat cererea către destinații mai apropiate și mai sigure, stimulând turismul de proximitate pe continentul european.

În cadrul continentului european, Republica Moldova a înregistrat cel mai spectaculos avans al numărului de turiști străini, raportând o creștere de 25% în prima jumătate a anului. Grecia și Irlanda au urmat îndeaproape, fiecare consemnând o majorare de 15 procente a sosirilor.