Un deținut român de 33 de ani, condamnat pentru tâlhărie și infracțiuni contra patrimoniului, a evadat joi dimineață din închisoarea Santa Maria Maggiore din Veneția, după ce a escaladat zidul de incintă al penitenciarului. Poliția italiană a declanșat o operațiune de căutare în întreaga regiune Veneto și investighează modul în care a fost posibilă fuga.

Român din Italia, căutat de patru zile după ce a fugit din închisoare

Autoritățile italiene au declanșat o amplă operațiune de căutare după evadarea lui Baeram Florim, un cetățean român în vârstă de 33 de ani, din Penitenciarul Santa Maria Maggiore din Veneția. Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul a reușit să escaladeze zidul de incintă al închisorii și să fugă. Alarma a fost dată abia după aproximativ trei ore, timp în care bărbatul a dispărut fără urmă, relatează publicația Il Gazzettino.

Conform reconstituirii făcute de anchetatori, românul a urcat rapid pe zidul penitenciarului, s-a aruncat pe partea cealaltă și a aterizat pe trotuarul din exterior. După cădere, s-a ridicat și a început să alerge, reușind să scape înainte ca autoritățile să îl oprească.

Baeram Florim executa o pedeapsă pentru două tâlhării comise în Italia în ultimii cinci ani și pentru alte infracțiuni contra patrimoniului.

A evadat în timpul unei dezinsecții

Anchetatorii încearcă să stabilească exact împrejurările în care deținutul a ajuns în apropierea zidului de incintă. O ipoteză este că acesta se afla în curtea penitenciarului în timpul orei de plimbare. O altă variantă, considerată posibilă de autorități, este că românul fusese scos din celulă împreună cu aproximativ 50 de alți deținuți pentru operațiuni de dezinsecție într-o secție infestată cu ploșnițe de pat.

„Nu era un moment de recreere. Mutarea deținuților pentru efectuarea dezinsecției a reprezentat un moment de mare vulnerabilitate pentru structura noastră. A fost o situație neprevăzută și delicată. Coborâse un întreg etaj de deținuți”, au declarat reprezentanți ai poliției penitenciare.

Autoritățile verifică dacă a avut complici

Anchetatorii încearcă să afle dacă fuga a fost planificată din timp și dacă bărbatul a beneficiat de ajutor. Nu este clar dacă a folosit o frânghie pentru a escalada zidul, dacă a fost sprijinit de alte persoane sau dacă s-a cățărat singur folosindu-se de spațiile dintre cărămizile gardului de incintă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt analizate pentru a reconstitui fiecare etapă a evadării și pentru a stabili eventualele responsabilități.

La operațiunea de căutare participă poliția, carabinierii, poliția locală, Garda Financiară și Garda de Coastă. Autoritățile verifică imaginile de supraveghere, bazele de date și încearcă să stabilească dacă românul a părăsit Veneția cu autobuzul, trenul sau chiar pe cale maritimă. De asemenea, nu este exclusă posibilitatea ca acesta să dețină documente false sau să se ascundă temporar în oraș. „Îl căutăm în întreaga provincie și inclusiv în afara regiunii Veneto. Toate forțele de ordine au fost alertate și vor continua căutările până când va fi găsit”, a declarat prefectul Darco Pellos.