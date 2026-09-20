Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 21 septembrie, ora 10:00 - 24 septembrie, ora 10:00, pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ. De asemenea, luni este în vigoare o avertizare cod galben de vânt pentru mai multe regiuni ale țării.

Temperaturile scad cu până la 12 grade

Potrivit ANM, vântul se va intensifica temporar în cea mai mare parte a teritoriului în cursul zilei de luni, iar marți în Oltenia, local în Muntenia și în zonele montane.

„Temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70...80 km/h”, anunță specialiștii.

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat în toată țara.

„Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8...12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud”, precizează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie.

Maximele se vor încadra, în general, între 14 și 21 de grade Celsius, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor coborî între 2 și 11 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiuni.

Ploi în mare parte din țară, lapoviță și ninsori la munte

Începând de luni, sunt prognozate perioade cu averse în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, iar ulterior, precipitațiile se vor extinde și în celelalte regiuni.

„Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp și pe arii restrânse de 20...30 l/mp”, arată informarea meteorologică.

La munte, răcirea va aduce și precipitații mixte.

„Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, potrivit ANM.

Cod galben de vânt în mai multe regiuni

Separat de informarea meteorologică, ANM a emis o atenționare cod galben de vânt valabilă luni, 21 septembrie, între orele 12:00 și 21:00. Sunt vizate Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

„Pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului, jumătatea de vest a Carpaților Meridionali cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80...90 km/h”, au transmis meteorologii.

Harta județelor afectate de codul galben de vânt valabil luni, 21 septembrie / ANM

Cum va fi vremea în București până joi

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă în același interval, 21 septembrie, ora 10:00 – 24 septembrie, ora 10:00.

Luni: vreme caldă, dar cu vânt și ploi slabe noaptea

În intervalul 21 septembrie, ora 10:00 – 22 septembrie, ora 09:00, vremea se va menține caldă. Temperatura maximă va ajunge la 28–30 de grade, iar minima va coborî în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil pe timpul zilei și temporar noros noaptea, când sunt prognozate averse slabe, cu cantități de apă de 1–3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara, când rafalele vor atinge 40–45 km/h.

Marți: răcire accentuată și averse

În intervalul 22 septembrie, ora 09:00 – 23 septembrie, ora 09:00, vremea se va răci accentuat în Capitală. Cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse, cu cantități de apă în general de 5–10 l/mp.

Vântul va sufla moderat pe timpul zilei, cu rafale de până la 30–40 km/h, iar temperatura maximă va coborî la 18–20 de grade. Minima nopții va fi de 8–10 grade.

Miercuri și joi dimineață: vreme rece, mai ales noaptea și dimineața

În intervalul 23 septembrie, ora 09:00 – 24 septembrie, ora 10:00, ANM anunță o vreme rece, în special dimineața și noaptea. Cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei, când vor exista condiții pentru averse slabe, iar noaptea va deveni variabil. Temperaturile maxime vor urca la 20–21 de grade, în timp ce minimele vor coborî între 6 și 9 grade.