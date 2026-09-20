O înregistrare publicată pe Telegram surprinde momentul în care o dronă lovește cabina unui camion aflat în mers, în apropiere de Melitopol, regiunea Zaporojie, parțial ocupată de Rusia. Șoferul rus, care filma coloane de fum ridicându-se de la alte vehicule avariate, pare să fi supraviețuit impactului fără răni grave, relatează focus.de, care citează presa ucraineană.

Un șofer rus a filmat când o dronă i-a lovit camionul, pe drumul spre Melitopol

Videoclipul surprinde, aparent chiar din cabina camionului, momentul în care o dronă lovește un vehicul de marfă condus de un șofer rus. Imaginile, filmate din perspectiva șoferului, au fost publicate, joi, pe Telegram, iar în înregistrare se vede camionul circulând pe un drum, în timp ce depășește alte vehicule care par să fi fost deja avariate.

În fundal se văd ridicându-se coloane de fum provenite de la un TIR în flăcări. La scurt timp se aude zgomotul unei drone, iar câteva momente mai târziu aparatul de zbor lovește frontal parbrizul camionului. Șoferul ar fi supraviețuit atacului fără să fi suferit răni grave.

Conform portalului ucrainean de știri RIA Pivden, incidentul s-a produs pe un drum din apropierea orașului Melitopol, în regiunea Zaporojie, aflată parțial sub ocupație rusă.

Atacurile ucrainenilor vizează rutele de aprovizionare ale armatei ruse

De la începutul războiului Rusia-Ucraina, forțele armate de la Kiev au atacat în mod repetat rutele strategice de aprovizionare din teritoriile ocupate de Moscova.

Potrivit sursei citate, obiectivul acestor atacuri este întreruperea lanțurilor logistice de aprovizionare ale rușilor și reducerea capacității lor de susținere a operațiunilor militare.