Bărbatul, în vârstă de 23 de ani la momentul arestării în 2012, a fost acuzat pe nedrept de delapidare a 5 milioane de coroane (205.000 de euro). Deși a fost achitat în 2013, stresul i-a provocat tulburări psihice severe, fiind acum în pensie de invaliditate.

Inițial, statul i-a oferit doar 22.000 de coroane cehești (900 de euro), dar, după un proces de 10 ani, instanțele i-au acordat despăgubiri-record pentru urmărirea penală ilegală și consecințele asupra sănătății.

Instanța i-a acordat această sumă mare deoarece, în timpul arestului preventiv, bărbatul a suferit o cădere nervoasă și a ajuns la psihiatrie. El se tratează și în prezent și are o pensie de invaliditate de gradul trei.

Josef, care a primit acum despăgubirea-record, a fost reținut de poliție în iunie 2012, la vârsta de 23 de ani, fiind suspectat de delapidarea a 5 milioane de coroane, circa 205.000 de euro.

Acuzația a venit din partea unui om de afaceri care era el însuși urmărit penal pentru evaziune fiscală și care a fost condamnat definitiv, un an mai târziu, la 6 ani de închisoare.

Tânărul acuzat avea însă un alibi, deoarece în momentul în care, potrivit omului de afaceri, ar fi primit cele 5 milioane în numerar, se afla de fapt la 100 de kilometri distanță, într-un spital.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Prin urmare, instanța l-a achitat în septembrie 2013 și a sugerat că ar fi putut fi el însuși victima.

Însă urmărirea penală ilegală i-a provocat deja tânărului grave probleme de sănătate. În arest preventiv a suferit o cădere psihică și, potrivit rapoartelor de expertiză, suferă de tulburare de stres posttraumatic, care l-a scos complet din viața normală.

Inițial, statul i-a plătit doar 22.000 de coroane, circa 900 de euro, pentru urmărirea penală ilegală și o lună de arest preventiv, fără a recunoaște însă niciun fel de consecințe asupra sănătății.

Abia după mai bine de 10 ani de la reținere, Tribunalul Districtual Praga 2 i-a acordat bărbatului 568.000 de coroane (24.000 de euro), sumă pe care instanța de apel a redus-o cu un sfert în octombrie 2022.

Cazul a ajuns la Curtea Constituțională, care s-a pronunțat în favoarea bărbatului. Ulterior, Tribunalul Districtual i-a acordat o despăgubire suplimentară de 2,1 milioane de coroane (96.000 de euro), sumă pe care Tribunalul Municipal din Praga a triplat-o în această vară.

5 milioane de coroane a primit bărbatul și sub formă de dobânzi. S-a ajuns, în total, la despăgubiri de 11,5 milioane de coroane cehești, adică circa 473.500 de euro.

„Toate sumele au fost deja plătite”, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Justiției, Marcela Nevšímalová.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE