Dansul, muzica și arta vizuală s-au îmbinat într-un spectacol captivant de aproximativ o oră, care a celebrat mișcarea paralimpică și a subliniat importanța accesului fizic pentru persoanele cu dizabilități, totul într-un amfiteatru roman adaptat special pentru acest eveniment. Însă atenția mulțimii și a audienței globale s-a concentrat asupra paradei sportivilor care au intrat în Arena di Verona.

Cum jumătate dintre cele 56 de țări participante nu au trimis sportivi la ceremonie – unele în semn de protest, altele pentru a se pregăti pentru competiții – defilarea a fost mai puțin festivă decât de obicei, iar toate steagurile au fost purtate de voluntari locali.

Fiecare delegație a fost primită călduros pe scenă. Totuși, când au apărut patru sportivi ruși, s-au auzit doar vocile delegației ruse, care a aplaudat și a fluturat steaguri. Când voluntarii care purtau steagul Ucrainei au intrat în arenă puțin mai târziu, aplauzele au fost puternice și răspândite peste tot.

De când Adunarea Comitetului Internațional Paralimpic (IPC) a votat anul trecut pentru revenirea în competiții a sportivilor din Rusia și Belarus, controversele legate de aceste Jocuri au fost inevitabile.

Tot vineri, președintele IPC, Andrew Parsons, a fost nevoit să recunoască impactul unui alt conflict global: atacul asupra Iranului de către SUA și Israel l-a împiedicat pe singurul paralimpic iranian de iarnă, schiorul de fond Aboulfazl Khatibi Mianaei, să părăsească în siguranță țara.

La ultimele Jocuri de Iarnă de la Beijing, Parsons a folosit discursul de deschidere pentru a face un apel la pace, imediat după ce a început războiul Rusia-Ucraina.

La Verona, el a încercat să evite politica. „Acum patru ani spuneam că sunt îngrozit de ceea ce se întâmplă în lume. Din păcate, situația nu s-a îmbunătățit. Într-o lume în care țările sunt mai bine cunoscute după numele liderilor lor, eu prefer să le cunosc după numele sportivilor. Sportul oferă o altă perspectivă. Aici, sportivii concurează cu înverșunare, dar cu respect unii față de alții și față de regulile sportului”, a declarat el.
Șapte țări au boicotat oficial ceremonia, inclusiv Ucraina, ale cărei sportivi au participat în schimb la o transmisiune televizată la postul public de stat din Kiev.

Valeriy Shushkevych, președintele Comitetului Național Paralimpic al Ucrainei, a declarat că echipa sa nu putea participa la un eveniment pe care îl consideră propagandă rusă. „Steagul Rusiei este un steag pătat de sânge. Nu ar trebui ridicat, ar trebui coborât”, a spus el, promițând totuși o prestație puternică a sportivilor ucraineni în competiție.

„Spiritul din echipa noastră este puternic. Vorbesc cu echipa mea în fiecare zi și toți se concentrează pe performanță. Dar, dacă sunt sincer, sunt și nervos, pentru că înainte ca Jocurile să înceapă, poate că rachete balistice vor fi lansate spre familiile din Kiev, Harkov, Dnipro sau Liov. Un sportiv ar putea primi un telefon de la fiica lui care să spună: «Mi-e frică». Și eu sunt speriat în acest moment. Dar acum acești sportivi trebuie să-și concentreze toată voința pentru victoria Ucrainei”, a completat el.

Pentru mulți, inclusiv pentru sportivi, faptul că atenția se va muta asupra competițiilor propriu-zise va fi o mare ușurare, deoarece întrecerile încep cu adevărat sâmbătă dimineață.

Privirile se vor îndrepta în special către schiul alpin, unde vor concura sportivii cu deficiențe de vedere, conduși de remarcabila familie Aigner din Austria. Veronika Aigner speră să-și repete succesul de la Beijing de acum patru ani, când a câștigat două medalii de aur, învingând-o pe britanica Menna Fitzpatrick în proba de coborâre pentru sportivii cu deficiențe de vedere.

La masculin, fratele Veronikăi, Johannes, va concura cu favoritul gazdelor, Giacomo Bertagnolli, care participă la toate cele cinci probe alpine, și cu britanicul Neil Simpson, câștigătorul medaliei de aur la super-G în urmă cu patru ani.

Între timp, a început deja competiția de curling la dublu mixt, o noutate a acestor Jocuri. După ce a pierdut primele două meciuri din grupa round-robin, Marea Britanie a revenit cu victorii mai întâi împotriva Letoniei, apoi a Statelor Unite, în timp ce Jo Butterfield și Jason Kean încearcă să obțină unul dintre cele patru locuri din semifinale din grupa de opt echipe.

„Îmi place să joc cu Jo, este parteneriatul perfect pe gheață pentru mine și împărțim și responsabilitatea. Îți asumi o lovitură excelentă, îți asumi o greșeală, iar asta ajută enorm la coeziunea echipei. Nu suntem aici ca să ne învinovățim unii pe alții”, a spus Kean.

