Constantin Șonea, zis Costi, se ocupa cu centralizarea la sediul central al firmei a tuturor medicamentelor de la farmaciile lanțului din toată țara care urmau să fie distruse, notează sursa citată. Acesta oprea medicamentele cu efecte psihotrope, le păstra la sediul firmei, iar apoi le trafica, pe bază de comandă.

Potrivit procurorilor, în perioada iulie 2022 – 21.09.2023, bărbatul „a traficat şi deţinut în vederea comercializării mari cantităţi de droguri de risc şi mare risc, respectiv 13.000 comprimate ce conţin ca substanţă activă Fentanil, 868 comprimate ce conţin ca substanţă activă Oxicodonă, 817 plasturi cu eliberare prelungită ce conţin ca substanţă activă Fentanil, 3.243 fiole morfină, 3.250 comprimate morfină, 263 comprimate Codeină, 487 comprimate conţinând substanţă activă Alprazolam, precum şi 1800 comprimate de Diazepam, Lorazepam, Bromazepam, Rivotril, medicamente ce reprezintă droguri de risc”.

Drogurile ajungeau inclusiv la concertele din Bucureşti

Potrivit stenogramelor din dosarul farmacistului, drogurile erau destinate şi pentru concertele din Capitală.

COLABORATOR: Buongiorno!

COSTI: Salut!

(…)

COSTI: Sunt pentru data trecută?

COLABORATOR: Îți dau, fac un calcul, dar în principiu e pentru data trecută, pentru când ne-am văzut…săptamâna trecută, nici nu mai ştiu. Voiam să discut cu tine, am niște cereri pentru tine că cică sunt nişte concerte weekendul viitor, da, weekendul viitor sunt 2 sau 3 concerte aici în București, festivaluri.

COSTI: Viitor înseamnă ăsta cu „neinteligibil?

COLABORATOR: 8,9, ( n. este vorba de 8, 9 septembrie) sunt 2 sau 3 aici şi unul prin Prahova.

COSTI: Păi şi ce trebuie să pregătim?

COLABORATOR: Îmi trebuie neapărat fentanyl de 100, oxy….

COSTI: Oxy, ce mi-ai zis tu…

COLABORATOR: Da, de la urgență mi-a spus…

COSTI: Dar acum, la următoarea tură o să fie ceva de 40, pentru că din ăla am strâns mai mult în perioada în care ai lipsit tu, gândindu-mă la abonament, dar ajung la stoc zero şi trebuie să mă apuc să le strâng pe alea din țară pe care le mai am păstrate undeva, dau drumul la asta? 0 Ca….

COLABORATOR: Da!

COSTI: Eu așteptam să văd cum merg lucrurile pentru că….

COLABORATOR: Știi ce nu merge sub nicio formă? Fiolele de morfină.

COSTI: Nici nu am mai insistat cu ele.